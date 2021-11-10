Технологии изготовления нержавеющих труб

13:10 10.11.2021

Металлические конструкции всегда славились своей надежностью.

Именно они являются гарантом долговечности любого механизма. В этой статье мы поговорим про то, что такое труба нержавеющая и какие существуют технологии ее изготовления. В ассортименте InoxTrade вы сможете найти изделия из нержавейки таких марок, как AISI 304 (1.4301), AISI 304L (1.4307), AISI 316 (1.4401), AISI 316L (1.4404), AISI 316Ti (1.4571), AISI 430 (1.4016) и следующих характеристик: 12х18н10т и 08х18н10. К плюсам таких металлических конструкций можно сразу же отнести эксплуатационные свойства – они прослужат владельцу более ста лет.

Сферы применения нержавеющих труб

Трубы из нержавеющей стали используются повсеместно во многих отраслях промышленности:

1. Пищевая;

2. Химическая;

3. Нефтедобывающая;

4. Машиностроение;

5. Строительная (вид проката – трубы электросварные из нержавеющей стали).

Какова технология производства нержавеющих труб?

Такие трубы производятся на специализированных промышленных предприятиях по всем правилам ГОСТа и с использованием европейских технических стандартов.

Технология получения трубы со швом достаточно проста: путем сворачивания металлического листа из нержавеющей стали нужного размера и соединения его краев с помощью сварки. После этих действий, получившиеся швы конструкции зачищают и шлифуют, далее проводятся испытания на прочность соединения.

Несколько изменена технология изготовления бесшовной трубы – основной принцип заключается в применении горячей или холодной деформации металла. Нужный заготовочный элемент надевается на оправку и пропускается через устройство вальцы. Вальцы снимаются, вытягиваются и обжимают заготовку. Получается необходимая толщина стенок и нужный диаметр нержавеющей трубы.

Предлагаемые модели

В каталоге профильной компании ООО «Инокстрейд» вы сможете найти многообразие матовых, шлифованных, полированных, зеркальных труб из нержавеющей стали таких размеров:

• круглые – 6÷1400 мм;

• квадратные – от 10×10×1 мм до 200×200×5 мм;

• прямоугольные – от 20×10×1 мм до 200×100×5 мм.

