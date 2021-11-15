«Люди в черном»: аденовирус позволил ученым стереть память светом
Ученые из Университета Киото использовали технику оптогенетики (оптическое воздействие на мозг), чтобы разрушить белок кофилин, необходимый для оптимальной работы синапсов.
Это стало возможным благодаря введению в мозг аденовируса, выполняющего функцию «курьера» для доставки протеина, связанного с флуоресцентным маркером.
Когда применяется оптическое воздействие, протеины выделяют кислород, деактивирующий кофилин. За счет этого можно локально воздействовать на конкретные участки мозга в заданный момент времени в период консолидации информации, пишет Naked-Science.
В рамках исследования ученые дважды облучали гиппокамп мыши: сразу после того, как животное изучило новую задачу, а затем во время сна после обучения. Результатом стала утрата воспоминания об изученной задаче, подобно тому, как вспышка света от нейрализатора «стирала память» в фильме «Люди в черном».
Используя оптогенетику, чтобы выборочно блокировать долговременную потенциацию в пределах определенного временного периода, ученые выяснили, что разные фазы синаптической пластичности играют разные роли. Первая волна происходит локально в гиппокампе. Вторая волна, наступающая во время сна в тот же день, организует нейроны в синхронно активируемые ансамбли. Третья волна происходит уже в передней поясной коре головного мозга во время сна на второй день, что необходимо для дальнейшей стабилизации памяти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так спутник и есть аденовирус, а мигалку через телевизор тебе включат)))
Ну вот, аденовирус уже вводят....осталось раздать властям стиралку памяти:)
Ну, положим, Вовочка (вместе с кучкой двойников) не такой уж толстяк.
Пузико, правда, выпирает, как у настоящего "дзюдиста" (смеюсь).
И сидит то на правой "булке", то на левой.
Походу, геморрой.
скоро в районных поликлиниках откроют "комнаты света".
Запись на процедуру - обязательная.
Иначе на первый раз - штраф, на второй - в тюрьму.
Я тут услышала одну интересную историю - как можно увидеть НЛО, если очень захотеть. Ну они же там постоянно в небе шастают, только мы их почти не видим. Принцип тот же, как и при съёмке плазмоидов. Нужно просто очень захотеть их увидеть. Хотя лично я не хотела, но похоже я все-таки не совсем обычный человек - есть у меня какая-то необъяснимая связь с потусторонним миром. А вот для обычных людей это на самом деле очень опасно - проявлять в подобных случаях излишнее любопытство. Потому что эта "встреча" может стать последним, что вы увидите в своей жизни. А вот так, чтобы самим их видеть - это скорее люди со сверхспособности, поэтому вряд ли им можно стереть память. Скорее они вас "сотрут в порошок"...