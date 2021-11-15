«Люди в черном»: аденовирус позволил ученым стереть память светом

19:19 15.11.2021

Ученые из Университета Киото использовали технику оптогенетики (оптическое воздействие на мозг), чтобы разрушить белок кофилин, необходимый для оптимальной работы синапсов.

Это стало возможным благодаря введению в мозг аденовируса, выполняющего функцию «курьера» для доставки протеина, связанного с флуоресцентным маркером.

Когда применяется оптическое воздействие, протеины выделяют кислород, деактивирующий кофилин. За счет этого можно локально воздействовать на конкретные участки мозга в заданный момент времени в период консолидации информации, пишет Naked-Science.

В рамках исследования ученые дважды облучали гиппокамп мыши: сразу после того, как животное изучило новую задачу, а затем во время сна после обучения. Результатом стала утрата воспоминания об изученной задаче, подобно тому, как вспышка света от нейрализатора «стирала память» в фильме «Люди в черном».

Используя оптогенетику, чтобы выборочно блокировать долговременную потенциацию в пределах определенного временного периода, ученые выяснили, что разные фазы синаптической пластичности играют разные роли. Первая волна происходит локально в гиппокампе. Вторая волна, наступающая во время сна в тот же день, организует нейроны в синхронно активируемые ансамбли. Третья волна происходит уже в передней поясной коре головного мозга во время сна на второй день, что необходимо для дальнейшей стабилизации памяти.