В Китае создали нержавеющую сталь, уничтожающую коронавирус

11:00 9.12.2021

Ученые из Университета Гонконга разработали первую «антиковидную» нержавеющую сталь, которая может уничтожать коронавирус на своей поверхности.

Новинку представил профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь совместно с исследовательской группой из центра изучения иммунитета и инфекционных заболеваний медицинского факультета вуза, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного учреждения.

В рамках работы специалисты скорректировали химический состав и микроструктуру нержавеющей стали. В частности, она получила повышенное содержание меди, которая имеет антибактериальные свойства. Авторы работы заявили, что на своей поверхности новый сплав может уничтожать как коронавирус SARS-CoV-2, так и вирус гриппа H1N1, а также кишечную палочку.



Изображения бактериальных колоний на A) обычной нержавеющей стали и B) стали с высоким содержанием меди (20% макс.) Фото с сайта hku.hk

При этом ученые отметили, что на поверхности обычной нержавеющей стали коронавирус может сохраняться в жизнеспособном состоянии в течение двух дней.



Жизнеспособность SARS-CoV-2 на поверхностях различных металлов (каждая точка представляет собой среднее значение трех измерений). Изображение с сайта hku.hk

В настоящее время ученые намерены запатентовать свою разработку и использовать «антиковидный» сплав при производстве дверных ручек, кнопок лифтов и поручней, чтобы снизить риск заражения через прикосновения к поверхностям в общественных местах.