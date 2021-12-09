В Китае создали нержавеющую сталь, уничтожающую коронавирус

Ученые из Университета Гонконга разработали первую «антиковидную» нержавеющую сталь, которая может уничтожать коронавирус на своей поверхности.

Новинку представил профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Минсинь совместно с исследовательской группой из центра изучения иммунитета и инфекционных заболеваний медицинского факультета вуза, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного учреждения.

В рамках работы специалисты скорректировали химический состав и микроструктуру нержавеющей стали. В частности, она получила повышенное содержание меди, которая имеет антибактериальные свойства. Авторы работы заявили, что на своей поверхности новый сплав может уничтожать как коронавирус SARS-CoV-2, так и вирус гриппа H1N1, а также кишечную палочку.


Изображения бактериальных колоний на A) обычной нержавеющей стали и B) стали с высоким содержанием меди (20% макс.) Фото с сайта hku.hk

При этом ученые отметили, что на поверхности обычной нержавеющей стали коронавирус может сохраняться в жизнеспособном состоянии в течение двух дней.


Жизнеспособность SARS-CoV-2 на поверхностях различных металлов (каждая точка представляет собой среднее значение трех измерений). Изображение с сайта hku.hk

В настоящее время ученые намерены запатентовать свою разработку и использовать «антиковидный» сплав при производстве дверных ручек, кнопок лифтов и поручней, чтобы снизить риск заражения через прикосновения к поверхностям в общественных местах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2021, 16:16
    Гость: Иван Иваныч

    Да, не хватает России наглости. Ручки китайцы придумали.
    А между тем:

    Исследователям из Национального университета науки и технологий, НИТУ «МИСиС», совместно с другими российскими учеными, удалось придать антибактериальные свойства титановому сплаву, который в настоящее время станет одним из наиболее часто используемых материалов в сложных хирургических операциях на костях.
    Результаты исследования были опубликованы в международном журнале Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, который посвящен фундаментальным и практическим исследованиям коллоидных и межфазных явлений.
    Над проектом сотрудничали также ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова и МГУ им. М.В. Ломоносова.У

  2. 09.12.2021, 15:45
    Гость: Влад 33

    А вот о китайских фонариках, если бы они сказали, то бизнес китайский круче бы пошёл в гору, нежели тяжёлая железяка..))
    Ждём! Сейчас под шумок и не такое «повылазиет»!))

  3. 09.12.2021, 15:18
    Гость: нержавейка с более высокими прочностными свойствами

    И где можно посмотреть на дверные ручки или поручни из нержавейки? Какой практический смысл этого "изобретения"?

  4. 09.12.2021, 14:58
    Гость: Александр

    А если вместо нержавейки использовать серебро, то еще и лечится можно будет!

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