Что такое SEO-статья? Разбираемся в вопросе
Это касается и бизнес-процессов, ведь сейчас сложно представить себе компанию, функционирующую вне Интернета. Для того, чтобы привлечь внимание как можно большего количества потенциальных покупателей, необходимо воспользоваться эффективным инструментов - seo-продвижение. В этой статье мы поговорим про seo-статьи, а более подробную информацию про СЕО вы сможете найти на сайте организации SEO-AKADEMIYA.
SEO-статьи – это
Под SEO-статьями подразумевается статья, содержащая ключевые символы – слова, полностью отвечающие на пользовательские запросы в поиске. Грубо говоря, вы занимаетесь продажей кофе в интернете – у вас свой онлайн-магазин. Существует определенная категория людей, питающая интерес к покупке кофе. Они пишут в поисковике браузера запрос: «купить кофе». В случае, если на вашем сайте есть такие ключевые слова, потенциальные клиенты смогут кликнуть на сайт и приобрести у вас пачку кофе. Таким образом, возникает масса вопросов по поводу того, зачем же все-таки нужны seo-тексты?
Зачем нужны SEO-статьи?
Ответы на этот вопрос достаточно простые:
1. С помощью них клиент сможет быстро найти интересующий товар;
2. Это определенный hook для системы поиска, ведь чем лучше оптимизация контента на сайте, тем выше сайт будет в списке ранжирования в выдаче;
3. Качественная и цепляющая СЕО-статья удерживает пользователя на странице веб-ресурса;
4. Они обеспечиваю конверсию посетителей сайта в подписчиком или покупателей.
Какой текст можно считать хорошим инструментом SEO-продвижения?
Начнем с того, что нет универсального ответа на этот вопрос, так как тренды и тенденции в сфере Интернет-пространства постоянно меняются. К тому же, много зависит от заказчика и целей сайта, так же поисковые системы нередко выдвигают собственные требования, поэтому нельзя однозначно ответить на вопрос: «Хороший seo-текст – это какой?». Но можно выделить некоторые нюансы:
1. Полезность контента: поменьше воды, побольше сути;
2. Статья должна быть информативной;
3. Грамотно написанная;
4. Контент должен быть уникальным – минимум семьдесят процентов уникальности;
5. Четко структурированным и отформатированным. Это необходимо для того, чтобы текст можно было легко прочитать и понять;
6. Статья не должна иметь много ключей. Идеально будет иметь максимум два ключа на пятьсот знаков;
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