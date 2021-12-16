Что такое SEO-статья? Разбираемся в вопросе

21:22 16.12.2021

Интернет-пространство заполонило практически все сферы человеческой жизни.

Это касается и бизнес-процессов, ведь сейчас сложно представить себе компанию, функционирующую вне Интернета. Для того, чтобы привлечь внимание как можно большего количества потенциальных покупателей, необходимо воспользоваться эффективным инструментов - seo-продвижение. В этой статье мы поговорим про seo-статьи, а более подробную информацию про СЕО вы сможете найти на сайте организации SEO-AKADEMIYA.

SEO-статьи – это

Под SEO-статьями подразумевается статья, содержащая ключевые символы – слова, полностью отвечающие на пользовательские запросы в поиске. Грубо говоря, вы занимаетесь продажей кофе в интернете – у вас свой онлайн-магазин. Существует определенная категория людей, питающая интерес к покупке кофе. Они пишут в поисковике браузера запрос: «купить кофе». В случае, если на вашем сайте есть такие ключевые слова, потенциальные клиенты смогут кликнуть на сайт и приобрести у вас пачку кофе. Таким образом, возникает масса вопросов по поводу того, зачем же все-таки нужны seo-тексты?

Зачем нужны SEO-статьи?

Ответы на этот вопрос достаточно простые:

1. С помощью них клиент сможет быстро найти интересующий товар;

2. Это определенный hook для системы поиска, ведь чем лучше оптимизация контента на сайте, тем выше сайт будет в списке ранжирования в выдаче;

3. Качественная и цепляющая СЕО-статья удерживает пользователя на странице веб-ресурса;

4. Они обеспечиваю конверсию посетителей сайта в подписчиком или покупателей.

Какой текст можно считать хорошим инструментом SEO-продвижения?

Начнем с того, что нет универсального ответа на этот вопрос, так как тренды и тенденции в сфере Интернет-пространства постоянно меняются. К тому же, много зависит от заказчика и целей сайта, так же поисковые системы нередко выдвигают собственные требования, поэтому нельзя однозначно ответить на вопрос: «Хороший seo-текст – это какой?». Но можно выделить некоторые нюансы:

1. Полезность контента: поменьше воды, побольше сути;

2. Статья должна быть информативной;

3. Грамотно написанная;

4. Контент должен быть уникальным – минимум семьдесят процентов уникальности;

5. Четко структурированным и отформатированным. Это необходимо для того, чтобы текст можно было легко прочитать и понять;

6. Статья не должна иметь много ключей. Идеально будет иметь максимум два ключа на пятьсот знаков;