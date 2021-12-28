Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

Китайская компания Xiaomi представила свои новые флагманские устройства, которые вполне могут составить конкуренцию Apple iPhone 13. Модели получили названия Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

Младшая модель имеет 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400x1080 точек, максимальной яркостью 1100 нит и частотой обновления экрана в 120 Гц.

«Начинка» Xiaomi 12 представлена новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 гигабайтами оперативной памяти, 128/256 гигабайтами встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4500 мАч (поддержка 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, обратная беспроводнаяя зарядка).

Кроме того, смартфон также получил телефото модуль, что довольно нетипично для моделей такого уровня, отмечает Ferra.ru. Основным датчиком камеры станет 50-Мп с оптической стабилизацией (IMX766 формата 1/1,56 дюйма, больше, чем в iPhone 13). Также здесь есть макромодуль и 32-Мп селфи-камера.

Стоимость Xiaomi 12 составит около 43 000 рублей за версию с 8 гигабайтами оперативной памяти (128 ГБ встроенной) и около 51 000 рублей за модель с 12 гигабайтами (256 ГБ встроенной).

Модель с приставкой Pro оснащается 6,73-дюймовым экраном с разрешением 3200x1440 точек (2K), максимальной яркостью 1500 нит и частотой обновления экрана 120 Гц.

Данная модель имеет поддержку беспроводной 120-Вт зарядки. Беспроводная и реверсивная зарядки будут 50-Вт и 10-Вт соответственно. Емкость аккумулятора - 4600 мАч.

Что касается камеры, то смартфон Xiaomi 12 Pro имеет три 50-Мп датчика изображения (два модуля телефото и ультраширик).

Стоимость Xiaomi 12 Pro составит около 54 000 и 58 000 рублей за модели с 8 гигабайтами оперативной и 128 или 256 гигабайтами внутренней памяти соответственно, модель с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется примерно в 62 000.

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