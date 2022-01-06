Что такое VPN-расширение?
Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность в Интернете, можно воспользоваться сервисом VPN. В этой статье мы поговорим про то, что такое VPN-расширения и зачем оно нужно. Ознакомиться можно подробнее здесь.
VPN-расширение – это
Под VPN-расширением подразумевается интернет-соединение, обладающее определенным уровнем защиты, при котором невозможно узнать логин, пароль, местоположение IP-устройства, которое используется для входа в глобальную сеть. Грубо говоря, данное расширение скрывает все информационные данные пользователя в Интернете. Для того, чтобы обладать возможностью пользоваться им, необходимо иметь высокую скорость связи. Это необходимо по причине того, чтобы расширение работало без лагов и не зависало. Можно сказать, что при соединении пользователя и конкретного сайта не задействована операционная система (принцип «точка-точка»).
В каких случаях используется VPN-расширение?
VPN-расширение необходимо в следующих случаях:
1. Если пользователь хочет работать в Интернете анонимно;
2. Для того, чтобы снизить вероятность дискриминации предпочтений пользователя (например, если какой-то вебресурс заблокирован провайдером);
3. Для того, чтобы скрыть физическое местоположение пользовательского устройства;
4. Для того, чтобы безопасно пользоваться общей сетью;
5. Если пользователю необходимо в режиме онлайн обработать важную и конфиденциальную информацию;
6. Для того, чтобы минимизировать сбои приложений и сервисов;
7. Если пользователю необходимо работать в корпоративной сети в удаленном режиме;
8. Для того, чтобы защитить канал передачи информационных данных от хакерских угроз;
9. Для того, чтобы сменить IP-адрес.
Отличия VPN-расширения от анонимайзера
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо дать определение анонимайзеру. Под анонимайзером подразумевается расширение или плагин для пользовательского компьютера, подменяющее пользовательский физический адрес на свой ресурсный адрес.
Первое отличие заключается в том, что анонимайзер присваивает одинаковый адрес трафику, проходящему через сервис. Второе отличие в том, что анонимайзер не имеет собственного сервера, из-за этого данные передаются без шифровки (защиты). Если пользователь будет использовать публичные и открытые сети, через анонимайзер можно будет легко перехватить информацию, и все пароли, логины, и личные данные перейдут в лапы мошенников.
Комментарии читателей Оставить комментарий