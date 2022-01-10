08:38 10.01.2022

С приходом Интернет-технологий в жизнь человека, у людей появилось все больше и больше цифровых потребностей.

Интернет привнес в жизнь человека много функций, среди которых можно выделить телевидение IPTV. Однако, мало кто понимает что это такое и зачем нужно. В этой статье мы поговорим про IPTV-телевидение и IPTV-плейлисты. Более подробную информацию о списках IPTV-плейлистов можно найти на сайте https://iptv-russia.ru/playlists/

Что такое IPTV?

Термин IPTV переводится с английского языка как “телевидение по интернет-протоколу» - Internet Protocol Television. Появилось такое телевидение относительно недавно, поэтому малое количество пользователей понимает все его возможности. Для того, чтобы иметь цифровое телевидение, пользователь должен обладать интернетом со скорость от 20 Мбит/сек, в случае меньшей скорости, вы не сможете получить качественный сигнал и возможность просмотра в HD качестве.

К преимуществам IPTV можно отнести:

1. Простоту использования;

2. Интерактивность;

3. Пользователь имеет возможность смотреть бесплатно контент;

4. Удобный и понятный интерфейс.

Однако, существует один минус - очень часто блокируются ссылки на какие-либо каналы в связи с нарушением прав правообладателя. Именно по этой причине пользователю IPTV необходимо менять плейлист несколько раз в неделю.

Что такое IPTV-плейлист?

Под плейлистом для IPTV подразумевается текстовый файл, который содержит названия каналов и ссылки на них. Для того, чтобы он заработал, необходимо осуществить загрузку данных в специальный плеер, способный производить и транслировать каналы, которые записаны в файле. Форматы, которые чаще всего используются для расширения файлов – это m3u и m3u8. Пользователь также может смотреть любимые фильмы и сериалы, а также слушать музыку, если воспользуется записыванием ссылок.

Настройка IPTV

IPTV распространяется не только на телевизоры, а также на компьютеры и телефоны. Для того, чтобы настроить IPTV, необходимо выполнить следующий алгоритм:

1. Проверить качество интернет-соединения;

2. Установить нужный IPTV-плеер;

3. Загрузить желаемый плейлист.

