Промокоды на игры: коротко о главном

22:24 17.01.2022

Индустрия компьютерных игр с каждым годом набирает свои обороты.

Помимо нарастающей популярности, функционал игр расширяется – появляются игры не только для компьютеров, но и для смартфонов и консолей. Несмотря на то, что игры – универсальный вид отдыха как для детей, так и для взрослых, они требуют определенных денежных вложений. В этой статье мы расскажем как сэкономить, используя промокоды на игры. А также поговорим про чит-коды, которые заставят вас почувствовать себя Богом в выбранной игре.

Каждый человек, скорее всего, слышал про существование промокодов. Но мало кто знает про промокоды на игры. Что же такое промокод для игр?

Однозначно сказать, что такое игровой промокод не получится, ведь все зависит от того, какую функцию он несет – скидку на приобретение игры, скидку на игровой контент или доступ и так далее. В любом случае, промокод для игр – это цифровая комбинация, предназначенная для игры, чтобы активизировать скидку.

Где найти промокоды для игр?

Добыть промокод можно различными способами:

1. Если речь идет о компьютерных играх, то чаще всего промокоды можно найти в коробке от диска с игрой. Например, вы покупаете игру для ПК, внутри диска находится промокод на другую игру этого же разработчика. Все в плюсе: клиент получает скидку, разработчик – потенциального клиента;

2. Получение промокода через Интернет. Существует множество веб-ресурсов, на которых можно найти действующие промокоды;

3. Промокод, который можно получить путем выполнения разных действий. Например, вы играете в бесплатную мобильную игру. И для того, чтобы получить промокод на закрытый платный контент, пользователю необходимо либо посмотреть рекламу, либо установить другое приложение и загрузить его.

Что такое чит-код?

Вам надоело долго развивать собственный аккаунт или играть по правилам сюжета? В этом случае можно использовать чит-код. Под чит-кодом подразумевается комбинация букв, цифр или определенная последовательность нажатия клавиш, которая позволяет получить преимущества в игре. Это может быть:

1. Начисление виртуальной суммы на счет;

2. Получение оружия, артефакта и провизии;

3. Модификация персонажа – наделение его способностями, смена внешности, смена сюжета, смена ранга и так далее.

Существуют платные и бесплатные чит-коды. Бесплатные можно найти в Интернете на специализированных сайтах, с платными же нужно быть аккуратнее, ведь велика вероятность столкнуться с мошенниками.

