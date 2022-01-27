Запчасти для швейных машинок: тонкости

12:16 27.01.2022

Рынок швейных машинок расширяется с каждым годом.

И в этом есть закономерность – модели быстро устаревают, поэтому производителям приходится постоянно совершенствовать свою продукцию. Швейные машинки, точно так же как и другая бытовая техника, может ломаться. Но каждому пользователю нужно знать, из каких запчастей состоит данное устройство. В этой статье мы поговорим про типы швейных машин и про основные запчасти. Запчасти можно выбрать из каталога по ссылке.

Виды швейных машин

Существует два основных вида швейных машин – это механические и компьютерные. В свою очередь, современные швейные аппараты подразделяются на еще один подвид, который называется компьютерные швейно-вышивальные машины.

Также, можно выделить еще одну классификацию швейных машин по признаку профессионализма пользователя:

1. «Для начинающих»

2. «Для профессионалов». Данное понятие не означает, что устройство рассчитано на массовое производство одежды. Речь идет о функциональных особенностях – большая производительность, износостойкость, узкая специализированность.

Прежде чем приобретать швейную машинку, необходимо четко определиться с целями и выделить сумму. На данный момент, ценовой разброс составляет от девяноста до пяти тысяч долларов.

Запчасти бытовых швейных машин

Как и любая техника, швейная машинка состоит из определенных механизмов, которые обеспечивают функционал устройства. Для того, чтобы ощутить всю эффективность техники, надо бы знать, из чего она состоит. Ниже будет представлен основной перечень запчастей для швейной машинки (взята в пример Чайка):

1. Натяжитель верхней нити швейной машины;

2. Устройство для намотки нитки на шпульку;

3. Светильник швейной машинки;

4. Лапки швейной машинки с особым креплением;

5. Шпульный колпачок швейной машины;

6. Рейка продвижения ткани;

7. Челночный ход (челнок) швейной машины;

8. Копир швейной машины

9. Маховое колесо швейной машины;

10. Винты крепления шестерни челночного хода.

Несмотря на то, что хорошие швейные машинки ломаются очень редко, однако нельзя полностью быть уверенным в том, что машинка прослужит несколько лет без нареканий. В случае поломки, вы всегда сможете заказать нужную запчасть в специализированном магазине и починить самостоятельно. Обратите внимание, что производители настоятельно рекомендуют пользоваться только фирменными аксессуарами. И если вы не хотите, чтобы швейная машина преждевременно вышла строя, советуем не пренебрегать этим советом даже если продавец в магазине заверяет Вас, что к Вашей машине отлично подойдет «неродная» лапка.

