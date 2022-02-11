Xiaomi выпустит смартфон с чипом Snapdragon 695 и 120-Гц дисплеем

Компания Xiaomi намерена выпустить новый смартфон, который, предположительно, получит название Redmi Note 11E Pro. В настоящее время устройство фигурирует в базе поддерживаемых Google Play под кодовым обозначением 2201116SC.

«Начинкой» аппарата может стать процессор Qualcomm Snapdragon 695, графический ускоритель Adreno 619 и модем Snapdragon X51 5G. Ожидается, что смартфон также получит 6,67-дюймовый дисплей OLED FHD+ с частотой обновления до 120 Гц, сообщает 91Mobiles.

Согласно данным Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), объем памяти встроенного накопителя будет доходить до 512 гигабайт, а оперативной памяти - до 16 Гбайт. 

За питание отвечает аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч с поддержкой 67-ваттной зарядки.

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