WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками

15:41 11.02.2022

Международная платежная система WebMoney остановила все операции с рублевыми кошельками (WMP и WMR). Находящиеся в кошельках средства будут заморожены и возвращены владельцам позднее. Как именно будет производиться возврат средств, компания пока не сообщила.

Прекращение работы с рублевыми кошельками WebMoney объяснила отзывом лицензии у Консервативного коммерческого банка (ККБ), который выступает расчетным банком системы.

«Причина, по которой отозвана лицензия у АО Банк «ККБ», очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ РФ. Банк никогда не был причастен к обслуживанию «"теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии Банка.

Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов. Благодарим вас за понимание», - говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Консервативного коммерческого банка» (ККБ). В качестве причин Центробанк указал, что ККБ допускал нарушения законов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Также отмечалось, что банк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Центробанка, из-за чего за последний год регулятор не раз применял меры, в частности - вводил ограничения на осуществление отдельных операций.