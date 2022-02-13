Что такое капча и можно ли ее обойти? Программа для решения капчи

В современном мире невозможно обойтись без защиты данных в Интернете. 

Одним из самых распространенных способов, к которым прибегают сайты – внедрение капчи. Наверное каждый человек ее хоть раз видел, но даже не задумывался, что это и зачем нужно. В этой статье мы поговорим про то, что такое капча, а также про ее виды. А можно ли ее обойти? Ответ можете узнать на сайте caper-onedash.ru

Что такое капча?

Captcha (по рус. капча) – защитный механизм-код, всплывающий на сайтах для того, чтобы определить, являетесь ли вы реальным человеком или ботом. Для того, чтобы пройти капчу, пользователю нужно выполнить простое действие в виде:
1. Решения простой задачи;
2. Подтверждения статуса;
3. Ввод слов или цифровой комбинации;
4. Ответ на вопрос.

Виды капчи

Капча может быть разной. Самые распространенные варианты капчи:
1. В виде ввода текста или ряда символом. Простая капча –написание слова или комбинации символов, более сложный вариант – ввод символом разного регистра. Можно встретить капчу из нескольких слов;
2. В виде выбора картинок. Например, у вас перед глазами капча и в задании написано: «Выберите изображения с автомобилями». Порой это не так очевидно, ведь если вы пропустите картинку, на которой изображена хотя бы часть объекта, капчу придется проходить заново;
3. В виде решения математической задачи – обычно это самое элементарный математический пример;
4. В виде пазла;
5. reCAPTCHA, то есть, подтверждения действия, например, отметить галочкой в нужном месте.

Однако, существуют ситуации, когда необходимо обойти капчу. Самостоятельно делать обход капчи – занятия долгое и нервное. Раньше бытовало мнение, что обходить ее могут реальные люди, но на практике выяснилось, что это утверждение – неверное. Можно использовать бота для обхода капчи. Поговорим про это на примере программы для решения капчи - OneDash Capper

Что такое OneDash Capper?

Данное ПО имитирует действия реального пользователя на входе в веб-ресурс, который защищен капчей. Программа написана языке программирования С++, может взаимодействовать с Recaptcha V2, Recaptcha V3 и HCaptcha, используя API сервисов deathbycaptcha, rucaptcha, anti-captcha.

К основным характеристикам можно отнести:

1. Безграничность действий пользователя – отсутствие потоковых ограничений, отсутствие лимитов по количеству определяемых капчей;
2. Высокая производительность;
3. Максимально простой и удобный интерфейс – сможет разобраться даже новичок;
4. Помощь в эксплуатации программы – детальные инструкции, ролики по обучению, тех.поддержка;
5. Быстрый старт.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
Дешевый хлеб и пальмовое масло добьют жителей России
И стыдно, и смешно: почему наша страна импортирует навоз
Евгений Савостьянов
Отставной генерал ФСБ поддержал заявление Ивашова против войны и Путина
Владимир Жириновский
Восемь раз привитый Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Избранное
Хроники Апокалипсиса: в обесточенном Приморье лед падал со всех сторон
Освобождение: в Новый год без «Мемориала»
«Свобода слова одного всегда ограничена правом защищать свою честь и достоинство другого»
Эмилия Спивак: «Я всегда за любовь, а не за удобство!»
«Через Путина Байден опускает РФ на периферию мировой экономики, а значит, и мировой политики»
От локдаунов к чипизации мозга
Ковидная прибыль для олигархов: Россия - полигон для китайских вакцин?
Елена Темникова: «Я всегда права!»
Минус один миллион за год: «оптимизированная» медицина бьет по демографии
Медики зря три года обещанного ждут: новая система оплаты труда вновь откладывается
«Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Деятели культуры бьют тревогу из-за обязательной вакцинации