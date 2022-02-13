Что такое капча и можно ли ее обойти? Программа для решения капчи

16:22 13.02.2022

В современном мире невозможно обойтись без защиты данных в Интернете.

Одним из самых распространенных способов, к которым прибегают сайты – внедрение капчи. Наверное каждый человек ее хоть раз видел, но даже не задумывался, что это и зачем нужно. В этой статье мы поговорим про то, что такое капча, а также про ее виды. А можно ли ее обойти? Ответ можете узнать на сайте caper-onedash.ru

Что такое капча?

Captcha (по рус. капча) – защитный механизм-код, всплывающий на сайтах для того, чтобы определить, являетесь ли вы реальным человеком или ботом. Для того, чтобы пройти капчу, пользователю нужно выполнить простое действие в виде:

1. Решения простой задачи;

2. Подтверждения статуса;

3. Ввод слов или цифровой комбинации;

4. Ответ на вопрос.

Виды капчи

Капча может быть разной. Самые распространенные варианты капчи:

1. В виде ввода текста или ряда символом. Простая капча –написание слова или комбинации символов, более сложный вариант – ввод символом разного регистра. Можно встретить капчу из нескольких слов;

2. В виде выбора картинок. Например, у вас перед глазами капча и в задании написано: «Выберите изображения с автомобилями». Порой это не так очевидно, ведь если вы пропустите картинку, на которой изображена хотя бы часть объекта, капчу придется проходить заново;

3. В виде решения математической задачи – обычно это самое элементарный математический пример;

4. В виде пазла;

5. reCAPTCHA, то есть, подтверждения действия, например, отметить галочкой в нужном месте.

Однако, существуют ситуации, когда необходимо обойти капчу. Самостоятельно делать обход капчи – занятия долгое и нервное. Раньше бытовало мнение, что обходить ее могут реальные люди, но на практике выяснилось, что это утверждение – неверное. Можно использовать бота для обхода капчи. Поговорим про это на примере программы для решения капчи - OneDash Capper

Что такое OneDash Capper?

Данное ПО имитирует действия реального пользователя на входе в веб-ресурс, который защищен капчей. Программа написана языке программирования С++, может взаимодействовать с Recaptcha V2, Recaptcha V3 и HCaptcha, используя API сервисов deathbycaptcha, rucaptcha, anti-captcha.

К основным характеристикам можно отнести:

1. Безграничность действий пользователя – отсутствие потоковых ограничений, отсутствие лимитов по количеству определяемых капчей;

2. Высокая производительность;

3. Максимально простой и удобный интерфейс – сможет разобраться даже новичок;

4. Помощь в эксплуатации программы – детальные инструкции, ролики по обучению, тех.поддержка;

5. Быстрый старт.

