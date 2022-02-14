Discord: определение и основные функции

19:33 14.02.2022

Существует огромное количество программ для виртуального общения в сети Интернет.

Одним из таких приложений является Дискорд. В этой статье мы подробнее поговорим то, что это такое и как оно работает. Узнать более подробную информацию вы сможете на сайте https://discord-accounts.ru/.

Что такое Discord?

Discord – платформа, с помощью которой вы вместе со своими друзьями и знакомыми с легкостью можете создать приватное место для виртуальных встреч. Такие места для совместного времяпрепровождения называются серверами. Вы можете создать свой сервер или присоединиться к уже существующему. Тематика серверов ограничена только вашей фантазией.

Из чего состоит сервер?

В сервер входят две составляющие – текстовые и голосовые каналы.

• Текстовые каналы представляют собой приватные виртуальные комнаты со встроенными чатами для текстового общения.

• Голосовые каналы — это комнаты, связь и общение в которых осуществляется с помощью аудио- и видео- элементов

Продажа аккаунтов Discord

В приложении существуют специализированные алгоритмы и фильтры, распознающие и запрещающие массовую рассылку информации сразу большому числу получателей. Эта функция необходима разработчикам для борьбы со спамом. В связи с этим некоторым пользователям, которым необходимо рассылать множество сообщений, необходимо иметь в доступе немалое число аккаунтов, которыми можно заменять те, что были заблокированы ранее. Самостоятельно заводить новые аккаунты – долго и сложно, а полученная в результате прибыль не окупит потраченного времени. Поэтому основной способ решения данной проблемы – покупка новых аккаунтов.

Зачем стоит покупать аккаунты в Discord?

Аккаунты в Дискорде можно покупать по следующим причинам:

1. Появляется возможность получить необходимое количество учетных записей, которые могут прослужить пользователю большее количество времени;

2. Аккаунты в Дискорд – это определенная экономия личного времени, так как пользователь не покупает дополнительно приложения, которые регистрируют новые аккаунты;

3. Вы получаете чистые аккаунты с гарантией качества без подозрительных пометок.

Действительно, на просторах Интернета существует готовые регистраторы, но их минус в том, что при регистрации таких учетных записей присутствует вероятность попадания их под фильтр систем «Антиспам». А это в свою очередь ограничивает отправку большего количества сообщений.

