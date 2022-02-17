Фотоэпилятор: что это такое и какие бывают?

18:10 17.02.2022

Из года в год, эталонным считается отсутствие лишних волос на теле.

В этой статье мы поговорим про фотоэпилятор: что это, какие существуют виды и какой лучше всего выбрать.

Что такое фотоэпилятор?

Под фотоэпилятором подразумевается устройство, предназначенное для удаления волосяного покрова при помощи света. Прибор состоит из лампы, генерирующей световые импульсы, длина волн которой составляет от пятисот девяноста до тысячи двухсот нанометров. Принцип действия следующий: световой луч поглощается волосяным меланином, а это, в свою очередь, становится источником нагревания и разрушения стержня волоса. Как показывает практика, фотоэпилятор лучше удаляет темные волоски, так как в них находится больше всего пигмента. Однако, существует опасность – использование фотоэпилятора на темной коже сопровождается риском обжечь человека.

Какие существуют виды фотоэпиляторов?

Классифицируются фотоэпиляторы в зависимости от принципа работы. Их можно поделить на три вида:

1. IPL (Intense Pulse Light). Такие приборы просты в использовании и эксплуатации, по сравнению с другими устройствами, имеют небольшую стоимость. Сильно прогревают кожу, поэтому процедура эпиляции достаточно болезненна;

2. ELOS (E-Light) – приборы, отличающиеся повышенным классом качества. Благодаря этой технологии, эпиляция сопровождается не только разрушением волосяных луковиц, но и эффектом омоложения кожи.

3. SHR – устройства-фотоэпиляторы нового поколения. Они соединяют в себе и IPL и RF технологии, обладающие слабым потенциалом светового импульса. Отличаются повышенной стоимостью за счет высокой результативности (удаляет темные и светлые волосы) и накопительного эффекта.

Критерии выбора

При выборе фотоэпиляторов, необходимо учитывать несколько технических особенностей:

1. Энергия импульса – от этого зависит способность устройства разрушать волосяные луковицы;

2. Ресурс ламы фотоэпилятора – от этого зависит эксплуатационный срок прибора;

3. Наличие системы охлаждения. Без системы охлаждения, человек на процедуре эпиляции будет чувствовать дискомфорт и болезненные ощущения.

Почему стоит покупать профессиональный фотоэпилятор?

Профессиональный фотоэпилятор, в отличие от фотоэпилятора для домашнего пользования, имеет ряд преимуществ:

1. Удаляют волоски с первого раза;

2. Имеют большую площадь воздействия излучению;

3. Обладают высокой мощностью и производительностью;

4. Имеют большую скорость обработки кожного покрова.

Тем не менее, перед покупкой стоит обратиться к специалисту, которому можно задать все интересующие вопросы по поводу того или иного прибора.