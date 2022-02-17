Рогозин предложил Европе «войти в клуб космических держав»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что России и Европе необходимо найти новые сферы и направления для сотрудничества. Одним из таких проектов, по его словам, могло бы стать дооборудование стартового комплекса «Союз» во Французской Гвиане до пилотируемого уровня.

«Если европейские астронавты хотят иметь возможность самостоятельно добираться до МКС, то использование отработанного, надежнейшего пилотируемого корабля "Союз МС" с не менее надежной ракетой семейства "Союз-2" с французского космодрома в Куру европейским стартовым расчетом, обученным нашими специалистами, - по-моему, отличная идея», - написал он на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что «это сэкономит европейским налогоплательщикам миллиарды евро и предоставит европейской космонавтике возможность быстро войти в клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полетах».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2022, 15:20
    Гость: Шило

    Господя! Космическая держава! Своих космодромов - НЕТ! Один в аренде, второй так разворовали, что востановить не могут

  3. 17.02.2022, 13:39
    Гость: ВЧК

    "Шарль Перо "в своём амплуа, забота о Европе а то что сами скоро вылетим под его чутким руководством это факт, где наша орбитальная станция? Сказочник

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