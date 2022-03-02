Apple остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в РФ

08:45 2.03.2022

Apple объявила о прекращении в России продажи своей продукции и ограничении работы своих сервисов, пишет ТАСС со ссылкой на заявлении компании.

"Мы остановили продажу всех своих товаров в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан", - в частности, говорится в заявлении Apple.

Уже вечером 1 марта на официальном сайте было невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для "умного" дома.