Apple остановила продажи своей продукции и ограничила работу сервисов в РФ
Apple объявила о прекращении в России продажи своей продукции и ограничении работы своих сервисов, пишет ТАСС со ссылкой на заявлении компании.
"Мы остановили продажу всех своих товаров в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан", - в частности, говорится в заявлении Apple.
Уже вечером 1 марта на официальном сайте было невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для "умного" дома.
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А вот мнение хамов меня точно не интересует...
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Если ты не в курсе, то "Димон" давно уже ничего не решает.
Да ты можешь даже не жить - Димону это фиолетово! Но если ему предложат, на выбор, лишиться половины населения России или лишиться его любимого айфона, то он с радостью подпишет указ об истреблении населения.
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