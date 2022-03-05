Сеть Илона Маска отказалась блокировать российские СМИ

16:43 5.03.2022

Спутниковая сеть Starlink (спутниками управляет компания Илона Маска SpaceX) отказалась по требованию «некоторых правительств» блокировать доступ к российским СМИ.

«Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом. Извините, что я приверженец свободы слова», - цитирует слова Маска РБК.

Напомним, компания Google по требованию Европейского союза ограничила доступ к приложениям RT и Sputnik, а также к их каналам на YouTube. Аналогичные действия осуществила Apple. О блокировке приложений также сообщили Microsoft и TikТok.

МИД России раскритиковал действия в отношении RT и Sputnik. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что теперь «стало кристально ясно, какова реальная, а не декларативная стоимость так называемых западных ценностей».