Как выбрать подходящий модульный автомат для дома

Модульный автомат — основной защитник домашней проводки и техники.

Этот аппарат предотвращает повреждения электроприборов и проводки из-за коротких замыканий и перегрузок, которые могут разрушить изоляцию и стать причиной пожара. Рассмотрим, как выбрать автоматический выключатель.

1. Определите оптимальные характеристики

Номинальный ток

Определите, какой ток выключатель должен будет проводить в течение длительного времени. Параметр зависит от вида проводки и мощности подключенных к сети электроприборов. Например, электропроводка на основе проводов с медными жилами 2,5 мм2 рассчитана на ток до 25 А, с алюминиевыми — лишь до 19 А.

Для расчета нужно разделить мощность электроприбора на напряжение в сети: I = P : U.

Для увеличения точности результата учитывайте и коэффициент мощности — cos φ. Добавьте его в формулу: I = P : (U × cos φ).

Путем вычисления значения I всех подключенных приборов и их суммирования можно получить общий показатель. Это значение и нужно для подбора оптимального автоматического выключателя. Полученное число округлите до большего значения в ряду номинальных токов автоматического выключателя.

Ток короткого замыкания

Чтобы выбранный аппарат в аварийном режиме эффективно отключал участок, который защищает, важно правильно выбрать его по току КЗ. Этот показатель, как правило, можно найти на лицевой панели автомата. Он измеряется в амперах и указывает на наибольший показатель тока КЗ, при котором выключатель способен разорвать электрическую цепь.

Устройства на 4,5 кА оптимальны в качестве групповых, установленных в домах старого или нового фонда. На 6 кА — для применения как групповые аппараты и на вводе в квартиру или подъезд. Токи до 10 кА могут отключать модульные автоматические выключатели, которые устанавливают на вводе.

Время-токовая характеристика (ВТХ)

Эта характеристика определяет минимальный показатель электротока, при котором аппарат срабатывает без задержки. Обозначается буквами латинского алфавита. Чтобы правильно определить ВТХ, следует учитывать кратность и длительность импульса пусковых токов.

  • Автоматы с характеристикой B не срабатывают при токе, превышающем номинальный в 3 раза, и гарантированно срабатывают при 5-кратном превышении за время не менее 0,1 сек. С их помощью защищают бытовые линии освещения и розеточные линии, не предусматривающие подключение электроинструментов.

  • Характеристика C подразумевает минимальный ток срабатывания в 5 раз выше номинального. Гарантированное срабатывание наступает при 10-кратной перегрузке за 0,1 с. Автоматы подходят для защиты розеточных линий в помещениях, где могут использоваться инструменты с нормальной мощностью: в квартирах, гаражах.

  • Аппараты с характеристикой D обладают большой перегрузочной способностью. Минимальный ток срабатывания автоматов составляет 10-кратный номинальный. Гарантированное срабатывание обеспечено при 20-кратной перегрузке за 0,1 с.

Количество полюсов

Модульные выключатели выпускаются в однополюсном, двухполюсном, трехполюсном и четырехполюсном исполнении. Однополюсные (шириной 18 мм max) — изготавливают в габарите одного модуля, трехполюсные — занимают три модуля.

2. Изучите предложения производителей

На рынке представлено много производителей модульных автоматов. Чтобы не пожалеть о выборе, обратите внимание на опыт и репутацию бренда.

Перед оформлением покупки удостоверьтесь в качестве выбранного модульного автомата: осмотрите его на предмет дефектов, проверьте наличие сертификата. Обратите внимание на возможность получения технической поддержки от производителя.

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