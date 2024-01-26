В NASA объявили о завершении миссии вертолета Ingenuity на Марсе

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявили о завершении эксплуатации вертолета Ingenuity на Марсе, пишет ТАСС.

В NASA отметили, что вертолет "превзошел ожидания" и совершил на несколько десятков полетов больше, чем планировалось. Так, изначально ожидалось, что вертолет совершит пять демонстрационных полетов в течение 30 дней. В итоге он провел на Марсе почти три года, совершив 72 полета. 

Причиной завершения миссии стала поломка  Ingenuity. В заявлении NASA отмечается, что машина находится в вертикальном положении и диспетчеры на Земле поддерживают связь с аппаратом. Однако, судя по снимкам от 18 января, одна или несколько его лопастей повреждены при посадке и вертолет больше не может летать. 

"Историческое путешествие Ingenuity - первого летательного аппарата на другой планете - подошло к концу", - заявил директор NASA Билл Нельсон, подчеркнув, что полученные за время миссии Ingenuity данные помогут в будущем при исследовании Марса.

Вертолет Ingenuity, создание которого обошлось в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля 2021 года вместе с марсоходом Perseverance. Предполагалось, что он будет использоваться для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Первый полет Ingenuity на Марсе состоялся 19 апреля 2021 года и продолжался всего 39,1 секунды. Он тогда поднялся на высоту 3 м и опустился обратно. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2024, 16:58
    Гость: Да

    Да заканчивайте вы с ранением.. Вы, его здоровыми после ранений вообще видели?

    Вот и молчите. Завидовать нечему. А то сверху одернут. Попадете раньше времени..

  2. 26.01.2024, 16:21
    Гость: Н-да

    Не удивлен осутствием комментов в такой теме. Что тут сказать русскому человеку, когда-то ассоциировавшемуся у многих с космосом? Только одно: а зато Крым наш.

  3. 26.01.2024, 12:33
    Гость: Злюк

    Подумаш, удивили! У нас ваще собирались добираться до космических далей на лифте, или до Луны просто на трамвае. Но, как всегда, автор идей не был оценён по достоинству, и его преждевременно уволили, не дав даже построить в Москве дворец «Роскосмоса» размером с добрый квартал с супермаркетами, гостиницами, бассейнами, спасалономи, концертными и танцевальными залами, спортивными площадками, ну, и прочими интимными удобствами для разработки космонавтских идей. И пришлось ему, горемыке, получившему к тому же серьёзное ранение во время боестолкновений на Донбассе на ресторанных посиделках в главное мыслительное место пониже спины, продолжать свою службу простым сенатором от Запорожской области. Ну, не дают нашим гениями развернуться, и всё тут, наверное, забугорные агенты влияния в этом виноваты.

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