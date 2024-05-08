Путин поручил контролировать содержание компьютерных игр

17:27 8.05.2024

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики РФ в области исторического просвещения». В него вошло создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр.

«Создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире»,— цитирует «Коммерсант» описание задач, связанных с каналами получения достоверной исторической информации.

В них также сказано о замене иностранных образовательных online-платформ российскими аналогами, создании отечественных исторических фильмов и другом. В указе также говорится о повышении исторической грамотности у россиян и граждан, которые находятся за пределами страны. Для этого разработают историко-культурный стандарт, разработают единую методологию преподавания истории и создадут произведения, «формирующие негативное отношение к идеологии нацизма».

Основными принципами госполитики в области исторического просвещения в документе названы опора на традиционные ценности, понимание развития России по самобытному пути и осознание исторического единства народов страны. В качестве ожидаемых результатов указаны: укрепление гражданской идентичности, усиление сплоченности и способность общества противостоять «деструктивному идеологическому воздействию» на традиционные ценности.