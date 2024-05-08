Путин поручил контролировать содержание компьютерных игр
Президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики РФ в области исторического просвещения». В него вошло создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр.
«Создание механизмов государственного и общественного контроля в отношении существующего рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире»,— цитирует «Коммерсант» описание задач, связанных с каналами получения достоверной исторической информации.
В них также сказано о замене иностранных образовательных online-платформ российскими аналогами, создании отечественных исторических фильмов и другом. В указе также говорится о повышении исторической грамотности у россиян и граждан, которые находятся за пределами страны. Для этого разработают историко-культурный стандарт, разработают единую методологию преподавания истории и создадут произведения, «формирующие негативное отношение к идеологии нацизма».
Основными принципами госполитики в области исторического просвещения в документе названы опора на традиционные ценности, понимание развития России по самобытному пути и осознание исторического единства народов страны. В качестве ожидаемых результатов указаны: укрепление гражданской идентичности, усиление сплоченности и способность общества противостоять «деструктивному идеологическому воздействию» на традиционные ценности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не надо запрещать компьютерную игру "Патриот Орды". Надо сделать её самой популярной в мире!
промывать то чего нет.
Это потому что что российские власти на ложь и клевету вяло оправдываются вместо того чтобы ударить (информационно) в ответ. В конце концов есть многие тысячи подлинников документов тех лет, даже просто газет разных стран. И всё это можно предоставить реально независимым экспертам из десятков стран и разоблачить фальсификаторов перед всем миром ( НАТО - это только 15% населения Земли ). А вместо этого МИД России беспомощно взывает к совести лгунов. Да нет у них совести! Все эти боррели ляйнены и им подобные прекрасно знают что лгут и стыдить их бесполезно, боятся они только полного разоблачения.
Помню я когда-то в детстве ещё во времена СССР приезжала в гости в деревню, а там не было ни газа, ни воды - только одно электричество. Так это всё-таки была деревня - дров можно из леса привезти, а воду из колодца. А вот интересно даже, как можно жить в городе без газа, воды и электричества? Странно, почему ещё ваш солнцеликий не провел данный эксперимент в том же Киеве, к примеру. Хотя, в Киеве как раз у него другая "забава" имеется - Киевская дамба. Это ведь ещё интереснее, чем просто оставить киевлян без канализации. А если мост, который соединяет два берега Киева подорвать - да я просто фигею от такой "игры". А этот ваш "извращенец" по пол года какой-то несчастный Бахмут "освобождает". Какое здесь может быть удовольствие? В смысле от этого удовольствия не получают. Нет, война войной конечно, но одно ведь другому совершенно не мешает. Вот Гитлер к примеру, устроил блокаду Ленинграда. Хотя, Адольфик ведь был намного моложе вашего солнцеликого. Этот уже наверное импотент...
ему главное красиво ляпнуть, а все остальное не важно.