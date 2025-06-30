Китай показал оружие, способное обесточить крупные районы противника

Китайское государственное телевидение опубликовало видео, демонстрирующее, по всей видимости, новый тип графитовой бомбы, предназначенной для выведения из строя энергетической инфраструктуры противника. Как сообщает канал CCTV, это оружие способно вызвать полное отключение электроэнергии в поражённой зоне.

Видеоролик, размещённый в одном из аккаунтов CCTV в соцсетях, представляет собой анимацию, на которой ракета запускается с наземной платформы, после чего в воздухе выбрасывает около 90 цилиндрических суббоеприпасов. При падении контейнеры отскакивают от земли и взрываются в воздухе, распыляя тонкие углеродные волокна, обработанные специальным составом. Эти волокна предназначены для короткого замыкания в системах высоковольтных электросетей.

По информации канала, такое оружие может вызвать массовые отключения электроэнергии на площади не менее 10 тысяч квадратных метров, нарушая работу систем управления и связи противника.

Сообщается, что видео основано на публикации, связанной с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC) — госкомпанией, сотрудничающей с Министерством обороны КНР. При этом никаких технических характеристик или официального обозначения новой разработки не приводится. Неизвестно также, находится ли это оружие на стадии испытаний или уже стоит на вооружении Народно-освободительной армии Китая. В описании оно фигурирует как «загадочный тип отечественной ракеты».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.06.2025, 14:20
    Гость: ABCD

    С такой ерундой не сложно бороться. Просто над стратегическими энергетическими объектами возведут недорогие защитные потолки в виде ажурных конструкций, из каких нибудь полимеров. Все графитовые волокна просто упадут на них и всё.
    Попадание таких волокон на линии ЛЭП вызовут лишь временные перебои.

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