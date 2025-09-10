Раскрыты цены на iPhone 17 в российской рознице

Российские ретейлеры представили предварительные цены на новую линейку смартфонов iPhone 17. В сети «М.Видео-Эльдорадо» стоимость новинок будет начинаться от 108 000 рублей, а в МТС — от 110 000 рублей, пишет Газета.Ru

По данным МТС, базовый iPhone 17 с 256 ГБ памяти будет доступен за 110 000 рублей, а версия с 512 ГБ — за 135 000 рублей. Модель iPhone 17 Air предлагается по цене 145 000 рублей за 256 ГБ, 170 000 рублей за 512 ГБ и 200 000 рублей за 1 ТБ. Флагманский iPhone 17 Pro оценен в 165 000 рублей за конфигурацию с 256 ГБ, 195 000 рублей за 512 ГБ и 225 000 рублей за 1 ТБ. Топовая модель iPhone 17 Pro Max будет стоить 185 000 рублей за 256 ГБ, 215 000 рублей за 512 ГБ, 245 000 рублей за 1 ТБ и 300 000 рублей за 2 ТБ.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» iPhone 17 с 256 ГБ памяти будет продаваться за 108 000 рублей, а с 512 ГБ — за 130 000 рублей. Модель iPhone Air в конфигурации 256 ГБ оценена в 135 000 рублей, а 512 ГБ – в 165 000 рублей. iPhone 17 Pro с 256 ГБ памяти будет доступен за 160 000 рублей, а с 512 ГБ — за 190 000 рублей. Варианты iPhone 17 Pro Max предлагаются за 190 000 рублей (256 ГБ) и 210 000 рублей (512 ГБ).

Первые iPhone 17 ожидаются в российских магазинах до конца сентября.

  1. 10.09.2025, 14:16
    Гость: Имрек

    Так и не понял- это белый/серый/чёрный импорт? И вообще, какие-такие iPhone в воюющей стране? Как минимум процентов 500 добавить к цене в фонд обороны. С выдачей красивого значка "Юный ворошиловец" при покупке. С дизайном и названием можно определиться путем проведения конкурса.

