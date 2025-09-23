«Сбер» запустил продажи первого «умного» кольца

23 сентября в России стартовали продажи первого «умного» кольца, созданного компанией SberDevices (ООО «Салютдевайсы», бывшая «дочка» «Сбера»).

Устройство оценивается в 24,99 тыс. рублей и позволяет отслеживать ключевые показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень стресса, сатурацию, температуру и качество сна.

«Сбер» анонсировал разработку еще в прошлом году. В кольцо встроены датчики и алгоритмы анализа, которые интерпретируют данные в виде показателей организма и формируют рекомендации на день. Интеграция с искусственным интеллектом GigaChat и сервисом «СберЗдоровье» позволяет пользователям получать персонализированные советы о здоровье прямо в приложении.

Как отметили в компании, программное обеспечение создавалось при участии медицинских специалистов. Прибор не ставит диагнозов, но сигнализирует о возможных изменениях состояния, предлагая при необходимости обратиться к врачу. При этом устройство может работать до семи дней без подзарядки, а данные синхронизируются со смартфоном через интернет с использованием шифрования.

Гендиректор SberDevices Дмитрий Рыжих подчеркнул, что рынок устройств для здоровья и самочувствия к 2034 году вырастет почти вдвое — до $11 трлн. При этом сегмент «умных» колец пока не имеет явного мирового лидера, что, по его мнению, открывает возможности для компании.

  23.09.2025, 14:48
    Ю.Х.

    Интересно, есть ли "государственный" банк гнуснее «Сбера»?
    У «Сбера», если кто не знает, самые большие дивиденды.

