Аэротакси могут появиться в России в ближайшее десятилетие

В течение ближайших десяти лет аэротакси могут начать работать в отдельных городах страны, считают в Минтрансе, пишет РИА Новости.

Это будет возможным, если удастся пройти сертификацию и создать необходимую инфраструктуру.

Полностью беспилотные пассажирские самолеты, как отмечают в ведомстве, остаются более отдаленной перспективой. Их внедрение возможно только постепенно и на ограниченных маршрутах.

В министерстве напомнили, что современные лайнеры уже оснащены автопилотом и сложными системами помощи пилотам, однако они действуют исключительно в рамках сертифицированных режимов и под контролем экипажа.

Для массового перехода к беспилотной авиации потребуются технологические прорывы в области навигации, систем обнаружения препятствий, каналов связи и кибербезопасности. Кроме того, нужны изменения в законодательстве и рост доверия со стороны пассажиров.

В ближайшие годы, подчеркнули в Минтрансе, более широкое распространение получат грузовые и специализированные беспилотники, которые смогут работать в ограниченных зонах.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.09.2025, 19:05
    Гость: Издеваются что\ли??

    -главное, "могут"!!:-чего только не может быть?-а чего угодно..
    -это помните, из рода: где мы тока не были, и там не были, и оттам

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков считает обоснованным предложение о повышении НДС в России
Россия не попала в число «первостепенных» стран для гражданской авиации
Выборы-2026: Бойцы СВО рискуют стать «паровозами» для мажоров и блатных
© KM.RU
Проект бюджета — 2026: налоги повышаются, а финансирование оборонки снижается?
Избранное
«США теряют китайских учёных, потому что включили их в стратегию угроз. Россия теряет своих потому, что не включила их ни во что»
Общие рекомендации по соблюдению диеты
Создатели спектакля «Посадник» выявили идеального правителя России
Зачем Лукашенко объявил войну бело-красно-белому флагу
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть четвертая
VIII Международный Великопостный хоровой фестиваль, 9 марта - 4 апреля, Разные площадки
«Совершенно очевидно, что у "предвестника российских катастроф" есть какие-то закрытые рычаги влияния на Путина»
«Так чей флаг?» Мария Захарова «блеснула» историческими познаниями
Криминал, обман, разруха
Вадим Курылев «Идя через лес» (трибьют Кириллу Комарову)
Кошка Сашка «Начало лета» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации