Аэротакси могут появиться в России в ближайшее десятилетие

10:11 30.09.2025

В течение ближайших десяти лет аэротакси могут начать работать в отдельных городах страны, считают в Минтрансе, пишет РИА Новости.

Это будет возможным, если удастся пройти сертификацию и создать необходимую инфраструктуру.

Полностью беспилотные пассажирские самолеты, как отмечают в ведомстве, остаются более отдаленной перспективой. Их внедрение возможно только постепенно и на ограниченных маршрутах.

В министерстве напомнили, что современные лайнеры уже оснащены автопилотом и сложными системами помощи пилотам, однако они действуют исключительно в рамках сертифицированных режимов и под контролем экипажа.

Для массового перехода к беспилотной авиации потребуются технологические прорывы в области навигации, систем обнаружения препятствий, каналов связи и кибербезопасности. Кроме того, нужны изменения в законодательстве и рост доверия со стороны пассажиров.

В ближайшие годы, подчеркнули в Минтрансе, более широкое распространение получат грузовые и специализированные беспилотники, которые смогут работать в ограниченных зонах.