Аэротакси могут появиться в России в ближайшее десятилетие
В течение ближайших десяти лет аэротакси могут начать работать в отдельных городах страны, считают в Минтрансе, пишет РИА Новости.
Это будет возможным, если удастся пройти сертификацию и создать необходимую инфраструктуру.
Полностью беспилотные пассажирские самолеты, как отмечают в ведомстве, остаются более отдаленной перспективой. Их внедрение возможно только постепенно и на ограниченных маршрутах.
В министерстве напомнили, что современные лайнеры уже оснащены автопилотом и сложными системами помощи пилотам, однако они действуют исключительно в рамках сертифицированных режимов и под контролем экипажа.
Для массового перехода к беспилотной авиации потребуются технологические прорывы в области навигации, систем обнаружения препятствий, каналов связи и кибербезопасности. Кроме того, нужны изменения в законодательстве и рост доверия со стороны пассажиров.
В ближайшие годы, подчеркнули в Минтрансе, более широкое распространение получат грузовые и специализированные беспилотники, которые смогут работать в ограниченных зонах.
-главное, "могут"!!:-чего только не может быть?-а чего угодно..
-это помните, из рода: где мы тока не были, и там не были, и оттам
на такси денег нет
то ему показали? Сейчас без красочных буклетов он не разговаривает.
сперва хотели беспилотные КамАЗы запустить- видно не получилось.
дедушка сам в доле.