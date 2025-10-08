ИИ впервые вошёл в совет директоров фонда «Самрук-Казына» в Казахстане

09:05 8.10.2025

Фонд «Самрук-Казына» объявил о включении в свой совет директоров цифрового независимого члена — нейросети SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence). Разработка, созданная на базе местной языковой модели Alem LLM, была представлена президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на форуме Digital Bridge 2025 в Астане.

По данным фонда, SKAI стал первым в Центральной Азии искусственным интеллектом, получившим право голоса в совете директоров. Система анализирует нормативные документы, корпоративные решения и отчётность фонда с 2008 года, помогая формировать решения на основе данных.

«Назначение ИИ в совет директоров — это квантовый скачок. Технологии и люди начинают принимать решения вместе, а цифровизация становится философией управления», — отметил председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

Нейросеть работает в защищённом контуре на суперкомпьютере Al Farabium от «Казахтелекома». Это гарантирует, что обработка информации полностью остаётся внутри страны.

Инициатива вписывается в стратегию цифровой трансформации Казахстана, предусматривающую развитие искусственного интеллекта и создание новых управленческих институтов. Внедрение SKAI в «Самрук-Казына», управляющий активами на сумму около $81 млрд, знаменует новый этап в развитии корпоративного управления