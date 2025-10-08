ИИ впервые вошёл в совет директоров фонда «Самрук-Казына» в Казахстане
Фонд «Самрук-Казына» объявил о включении в свой совет директоров цифрового независимого члена — нейросети SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence). Разработка, созданная на базе местной языковой модели Alem LLM, была представлена президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на форуме Digital Bridge 2025 в Астане.
По данным фонда, SKAI стал первым в Центральной Азии искусственным интеллектом, получившим право голоса в совете директоров. Система анализирует нормативные документы, корпоративные решения и отчётность фонда с 2008 года, помогая формировать решения на основе данных.
«Назначение ИИ в совет директоров — это квантовый скачок. Технологии и люди начинают принимать решения вместе, а цифровизация становится философией управления», — отметил председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.
Нейросеть работает в защищённом контуре на суперкомпьютере Al Farabium от «Казахтелекома». Это гарантирует, что обработка информации полностью остаётся внутри страны.
Инициатива вписывается в стратегию цифровой трансформации Казахстана, предусматривающую развитие искусственного интеллекта и создание новых управленческих институтов. Внедрение SKAI в «Самрук-Казына», управляющий активами на сумму около $81 млрд, знаменует новый этап в развитии корпоративного управления
А Ликсутов назвал сроки запуска в Москве беспилотного поезда метро
Сначала поезд без машиниста будет курсировать исключительно по ночам, а потом на нем разрешат перевозить пассажиров. Где-то к 2030 году 30–40% парка трамваев будут полностью беспилотными, прогнозирует вице-мэр
Сначала он будет передвигаться ночью без пассажиров по инфраструктуре столичной подземки.
«В конце следующего года рассчитываем, что он уже поедет — с учетом высоких требований по безопасности и интенсивности движения в час пик — с пассажирами без специально обученного машиниста», — сказал Ликсутов.
По его словам, беспилотным поездом метро занимается та же команда, которая занималась разработкой беспилотного трамвая — примерно в сентябре—октябре он должен начать ездить по маршруту без человека, который имеет право им управлять. Ликсутов пояснил, что человек в кресле водителя будет выполнять исключительно мониторинговые функции, а в экстренном случае просто нажмет кнопку.
Как отметил вице-мэр, «подобного трамвая с точки зрения его технических возможностей и беспилотного управления нет нигде в мире». «Дальше мы запустим второй трамвай. Где-то к 2030 году 30–40% парка трамваев будут полностью беспилотными».
На новой скоростной жд ДОРОГЕ -М-СПб также планируют запустить беспилотные
поезда.