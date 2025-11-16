«Ростелеком» объяснил частичную пропажу интернета в Центральной России
В Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областях пропал домашний интернет от «Ростелекома» из-за повреждения магистрального канала, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Повреждение осуществили «третьи лица», уточнили там. Сейчас повреждения устранили, интернет снова работает.
Ночью пользователи жаловались на сбои в работе интернета от «Ростелекома» в Ямало-Ненецком автономном округе, Псковской области, Республике Марий Эл, Белгородской области, Нижегородской области, пишет РБК.
К утру количество жалоб на неполадки существенно снизилось, и в основном они продолжали поступать из Ямало-Ненецкого округа, Удмуртии, Амурской, Ярославской и Курской областей, следует из данных DownDetector.
В последние месяцы в регионах России участились перебои с интернетом как мобильным, так и домашним. Периодически мобильную связь ограничивают по требованиям безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они вырезали кабель длинной в 10 000 км.
Ну враги и коварные. А какие способные? От нижнего Новгорода до Амурской области повредили кабель. Наверное сдали на металлолом.
А зачем Вам интернет? Телевизора что, не хватает?
Зачем врать про третьи лица,когда это целенаправленное отключения,не многовато лжи ?
сальные ручонки со всех сторон нянутся к рунету.