«Ростелеком» объяснил частичную пропажу интернета в Центральной России

15:34 16.11.2025

В Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской областях пропал домашний интернет от «Ростелекома» из-за повреждения магистрального канала, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Повреждение осуществили «третьи лица», уточнили там. Сейчас повреждения устранили, интернет снова работает.

Ночью пользователи жаловались на сбои в работе интернета от «Ростелекома» в Ямало-Ненецком автономном округе, Псковской области, Республике Марий Эл, Белгородской области, Нижегородской области, пишет РБК.

К утру количество жалоб на неполадки существенно снизилось, и в основном они продолжали поступать из Ямало-Ненецкого округа, Удмуртии, Амурской, Ярославской и Курской областей, следует из данных DownDetector.

В последние месяцы в регионах России участились перебои с интернетом как мобильным, так и домашним. Периодически мобильную связь ограничивают по требованиям безопасности.