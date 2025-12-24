Около 70% iPhone в России продаются через серые каналы

09:10 24.12.2025

В 2025 году порядка двух третей iPhone, представленных на российском рынке, оказались ввезены с нарушением таможенных и налоговых правил. По оценке участников рынка, около 70% смартфонов Apple поступают в страну по нелегальным схемам, тогда как официальные продавцы, работающие в рамках параллельного импорта, продолжают платить все предусмотренные сборы и пошлины, отмечается в материале газеты «Известия».

Тенденцию подтверждают и аналитики. По их данным, доля «серых» поставок iPhone за последние годы выросла кратно. Если до 2022 года она не превышала 10%, то в 2023 году увеличилась примерно до 40%, в 2024-м достигла 50%, а в текущем году приблизилась к 70%. Основной объем таких продаж приходится на онлайн-площадки и небольшие несетевые магазины.

Эксперты отмечают, что покупка «серого» устройства позволяет сэкономить, однако сопряжена с серьезными рисками. В случае поломки рассчитывать на официальную гарантию, как правило, не приходится. Кроме того, под видом нового смартфона покупателю могут продать восстановленный аппарат, уже бывший в эксплуатации. Сохраняется и вероятность приобрести устройство из украденной партии, которое может быть дистанционно заблокировано владельцем за рубежом — в такой ситуации вернуть или разблокировать телефон будет практически невозможно.

На глобальном уровне Apple пытается сдерживать несанкционированный реэкспорт своей продукции. В частности, сообщалось о введении ограничений на перепродажу iPhone из Индии, однако участники российского рынка считают, что подобные меры не оказывают заметного влияния на ситуацию в РФ. По их словам, электроника для России практически не закупается в Индии, а ключевыми направлениями поставок остаются Ближний Восток и Китай.