Касперская извинилась перед РКН за критику блокировок VPN

Сооснователь и экс-гендиректор «Лаборатории Касперского», президент ГК InfoWatch и глава правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская извинилась перед Роскомнадзором за пост о том, что ведомство «в угаре борьбы с обходом блокировок обрушило половину сервисов Рунета», пишет RTVI.

На масштабные проблемы в работе цифровых сервисов банков и системы быстрых платежей (СБП) россияне жаловались 3 апреля. Сбой затронул Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, Ozon Банк и сервис доставки «Самокат».

Комментируя ситуацию у себя в телеграм-канале, Касперская объяснила ее тем, что «наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика» — то есть VPN. Она косвенно сравнивала случившееся с «вражеским налетом» и «атакой внешних акторов или злых иностранных хакеров».

В своей оценке Касперская ссылалась на результаты своего обсуждения проблемы с «технарями, которые хорошо разбираются в трафике». Пересказывая их мнение, она утверждала, что «не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета».

По словам Касперской, технологии VPN широко используются российским госсектором, который в 2025 году потратил 20 млрд рублей на оплату доступа к этим сервисам.

«VPN-тоннели пронизывают весь трафик Сети, используя различные протоколы. Часто эти протоколы совпадают с используемыми, например, банками. Если попробовать заблокировать эти протоколы, получится то, что мы наблюдали вчера. <…> Чем больше усилий и ресурсов будет вложено в блокировщик, тем хуже все будет работать», — заявляла соосновательница «Лаборатории Касперского».

Она советовала россиянам обналичить деньги и «делать скрины интересных сайтов» для просмотра офлайн, а также прогнозировала, что в банковском сбое официально обвинят «внешних врагов, которые заблокировали когда-то любимый нами Рунет».

В следующем посте Касперская пишет, что глава РКН Андрей Липов в личном разговоре объяснил ей причины сбоя, причиной которого, оказывается, стали неполадки во внутренних системах Сбера.

Поскольку Сбербанк системообразующий и на его инфраструктуру сильно завязаны другие банки, сбой в нем привел к сбоям в некоторых других банках и в СБП, передала соосновательница «Лаборатории Касперского» объяснения Липова.

В извинительном посте она называет Роскомнадзор «уважаемым ведомством» и выражает сожаление по поводу того, что ранее сделала «поспешные выводы».

При этом Касперская дала понять, что таких публикаций, как ее пост с гипотезой о связи блокировок и банковского сбоя, могло бы не быть — или появиться гораздо меньше, — если бы профильные ведомства поддерживали «прямую коммуникацию» с россиянами.

«Ни Минцифры, ни РКН не выступили с публичными разъяснениями случившегося. Объяснения Сбербанка очень скупые и закрытые, из них нельзя понять, что случилось», — констатировала она.

Поскольку в день банковского сбоя глава Минцифры Максут Шадаев выступил с заявлением о блокировке VPN, многие логически связали одно с другим, пояснила Касперская.

Она признала, что Роскомнадзор — «исполнитель», не уполномоченный делать «самостоятельные политические заявления».

«Значит, эти заявления должны делать представители Минцифры или правительства», — рассуждает Касперская.

Она обвинила министерство, само название которого подразумевает «массовые коммуникации», в полном отсутствии диалога с IT-сообществами.

«Все диалоги сводятся к требованию «вы молчите и главное — ничего не публикуйте». А принимаемые технические решения вызывают иногда прямо оторопь и желание как минимум получить разъяснение. <…> Вот как раз хотелось бы видеть больше связи с народом и больше коммуникаций», — подытожила Касперская.