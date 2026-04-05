Касперская извинилась перед РКН за критику блокировок VPN
Сооснователь и экс-гендиректор «Лаборатории Касперского», президент ГК InfoWatch и глава правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская извинилась перед Роскомнадзором за пост о том, что ведомство «в угаре борьбы с обходом блокировок обрушило половину сервисов Рунета», пишет RTVI.
На масштабные проблемы в работе цифровых сервисов банков и системы быстрых платежей (СБП) россияне жаловались 3 апреля. Сбой затронул Сбербанк, Т-Банк, ВТБ, Ozon Банк и сервис доставки «Самокат».
Комментируя ситуацию у себя в телеграм-канале, Касперская объяснила ее тем, что «наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика» — то есть VPN. Она косвенно сравнивала случившееся с «вражеским налетом» и «атакой внешних акторов или злых иностранных хакеров».
В своей оценке Касперская ссылалась на результаты своего обсуждения проблемы с «технарями, которые хорошо разбираются в трафике». Пересказывая их мнение, она утверждала, что «не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета».
По словам Касперской, технологии VPN широко используются российским госсектором, который в 2025 году потратил 20 млрд рублей на оплату доступа к этим сервисам.
«VPN-тоннели пронизывают весь трафик Сети, используя различные протоколы. Часто эти протоколы совпадают с используемыми, например, банками. Если попробовать заблокировать эти протоколы, получится то, что мы наблюдали вчера. <…> Чем больше усилий и ресурсов будет вложено в блокировщик, тем хуже все будет работать», — заявляла соосновательница «Лаборатории Касперского».
Она советовала россиянам обналичить деньги и «делать скрины интересных сайтов» для просмотра офлайн, а также прогнозировала, что в банковском сбое официально обвинят «внешних врагов, которые заблокировали когда-то любимый нами Рунет».
В следующем посте Касперская пишет, что глава РКН Андрей Липов в личном разговоре объяснил ей причины сбоя, причиной которого, оказывается, стали неполадки во внутренних системах Сбера.
Поскольку Сбербанк системообразующий и на его инфраструктуру сильно завязаны другие банки, сбой в нем привел к сбоям в некоторых других банках и в СБП, передала соосновательница «Лаборатории Касперского» объяснения Липова.
В извинительном посте она называет Роскомнадзор «уважаемым ведомством» и выражает сожаление по поводу того, что ранее сделала «поспешные выводы».
При этом Касперская дала понять, что таких публикаций, как ее пост с гипотезой о связи блокировок и банковского сбоя, могло бы не быть — или появиться гораздо меньше, — если бы профильные ведомства поддерживали «прямую коммуникацию» с россиянами.
«Ни Минцифры, ни РКН не выступили с публичными разъяснениями случившегося. Объяснения Сбербанка очень скупые и закрытые, из них нельзя понять, что случилось», — констатировала она.
Поскольку в день банковского сбоя глава Минцифры Максут Шадаев выступил с заявлением о блокировке VPN, многие логически связали одно с другим, пояснила Касперская.
Она признала, что Роскомнадзор — «исполнитель», не уполномоченный делать «самостоятельные политические заявления».
«Значит, эти заявления должны делать представители Минцифры или правительства», — рассуждает Касперская.
Она обвинила министерство, само название которого подразумевает «массовые коммуникации», в полном отсутствии диалога с IT-сообществами.
«Все диалоги сводятся к требованию «вы молчите и главное — ничего не публикуйте». А принимаемые технические решения вызывают иногда прямо оторопь и желание как минимум получить разъяснение. <…> Вот как раз хотелось бы видеть больше связи с народом и больше коммуникаций», — подытожила Касперская.
Касперская видимо получила первое и последнее предупреждение за длинный язык от начальства "роскомнадзора". Вот и переобулась в воздухе. А то их бизнес по поиску червей в ПО могут заблокировать с помощью фитонадзора. Касперская ляпнула не подумавши о том, что все блокировки не для безопасности населения, а как раз для её полного отсутствия (перед лицом властей). Власти у нас не признают у населения право на самооборону, право частной собственности, право тайны частной жизни. Они всё это оставили только для себя.
Все блокировки VPN исключительно для того, что бы читать и знать о том, что думает население и каждый из нас. А для этого у нас не должно быть никакой личной безопасности, ещё 10 лет назад Яровая в ГД очень громко высказалась на тему того, что анонимность в интернете для населения недопустима. Как раз перед появлением "поправок Яровой".
Непонятно, почему такой шум. Уже пообещали ведь восстановить стационарные телефоны, телефонные будки. Телеграф с телетайпом скоро заработают. Все будет нормально. Карточкой или улыбкой не расплатиться. Вот беда. Идите в сберкассу со сберкнижкой, снимайте деньги и расплачивайтесь наликом.
Да она всё правильно написала и извиняться ей совершенно не за что.А вот всей этой шобле,внедряющей свои хотелки в угаре тотального контроля за дорогими россиянами,извиниться не мешало бы за идиотские решения!!!
а у него крышу снесло, точнее почувствовал над собой новую крышу. Только крыша там, а он тут, в этом весь цимус.
Перед Кириенко с Дмитриевым? А что у нас "почту с телеграфом" уже взяли, и назначено временное правительство? Ощутимо у Дмитриева головокружение от американской волны.