В Южной Корее ввели всеобщий бесплатный доступ к мобильному интернету

Министерство образования, науки и техники Южной Кореи объявило о введении всеобщего бесплатного базового доступа к мобильному интернету, сообщает издание "Хабр".

Все граждане страны смогут получить безлимитный доступ к загрузкам на скорости 400 Кбит/с после исчерпания лимита основного трафика. Власти считают, что мера принесёт пользу более чем 7 млн абонентов, особенно пожилым людям. На эту инициативу согласились крупнейшие южнокорейские операторы связи, включая SK Telecom, KT и LG Uplus.

Вице-премьер Южной Кореи Пэ Кён-хун заявил, что эта программа необходима, поскольку граждане не могут обойтись без доступа к онлайн-услугам.

