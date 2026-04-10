В Южной Корее ввели всеобщий бесплатный доступ к мобильному интернету
Министерство образования, науки и техники Южной Кореи объявило о введении всеобщего бесплатного базового доступа к мобильному интернету, сообщает издание "Хабр".
Все граждане страны смогут получить безлимитный доступ к загрузкам на скорости 400 Кбит/с после исчерпания лимита основного трафика. Власти считают, что мера принесёт пользу более чем 7 млн абонентов, особенно пожилым людям. На эту инициативу согласились крупнейшие южнокорейские операторы связи, включая SK Telecom, KT и LG Uplus.
Вице-премьер Южной Кореи Пэ Кён-хун заявил, что эта программа необходима, поскольку граждане не могут обойтись без доступа к онлайн-услугам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
.
