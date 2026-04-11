Белые хакеры подали более 200 отчетов об уязвимостях в Мах

Киберисследователи обнаружили 213 уязвимостей в национальном мессенджере Маx в рамках программы Bug Bounty, рассказал технический директор Positive Technologies по развитию государственного сектора Алексей Батюк на международной выставке «Связь-2026».

«Практика показала, что этот метод довольно-таки эффективен, потому что белые хакеры и киберисследователи заинтересованы искать уязвимость и получать за это деньги. У нас на платформе на данный момент национальный мессенджер находится. И в настоящий момент киберисследователи сдали 213 репортов об уязвимостях в этом мессенджере»,— приводит слова Батюка «Коммерсант».

Программу Bug Bounty (поиск уязвимостей в системах или продуктах компании за вознаграждение) нацмессенджера Max запустили 1 июля 2025 году. При этом на странице программы Max на платформе Bug Bounty Standoff365 (входит в Positive Technologies) говорится, что на 10 апреля 2026 года всего было принято 288 отчетов об уязвимостях (из 454 всего сданных), общая сумма выплат составила почти 22 млн руб. при средней выплате в 349 тыс. руб. (за последние 90 дней выплачено 9,5 млн руб.). Также нацмессенджер представлен на двух других платформах — Bi.Zone и «Киберполигон», на которых в сумме выплачено около 1,5 млн руб.

Один из белых хакеров, знакомый с ходом поиска уязвимостей в Max, рассказал «Коммерсанту», что чаще всего найти уязвимость удается по вектору IDOR (Insecure Direct Object Reference — это уязвимость, позволяющая злоумышленнику получить несанкционированный доступ к чужим данным или действиям, подменяя идентификатор объекта (например, ID сообщения, чата или пользователя) в запросе к серверу).

В Центре безопасности Max заявили, что каждый отчет проходит строгую проверку, уязвимости устраняются в приоритетном порядке: «Платформу исследовали лучшие международные эксперты на конференции Zero Nights 2025, тогда же для привлечения специалистов было повышено вознаграждение за выявленную уязвимость».

В пресс-службе Max заявили, что все данные пользователей мессенджера надежно защищены. «Bug Bounty — мировой стандарт и признак зрелой безопасности: независимые "белые хакеры" за вознаграждение помогают находить и быстро устранять уязвимости до того, как ими воспользуются злоумышленники. Попытки подать сам факт обнаружения уязвимостей в рамках Bug Bounty как "сенсацию" и признак небезопасности продукта искажают смысл этих программ, которые как раз и создаются для контролируемого поиска и оперативного устранения потенциальных рисков»,— заявили в мессенджере.

  1. 11.04.2026, 20:53
    Гость: Ааа

    Интересно, а в США телефонные будки остались? Во всех американских фильмах они мелькают, как и простая проводная телефонная связь. А у нас всё уничтожили, в том числе и почту с почтальонами и бумажными письмами, а ведь это запасной вид связи на случай отключения сотовой связи, интернета, других катаклизм.

  2. 11.04.2026, 20:02
    Гость: А куда ты денешься

    Государство вышедших в свет "теневиков" предлагает только раз. Они ведь сделаны в СССР, несогласных не любят

  3. 11.04.2026, 19:49
    Гость: ага

    все идет назад в будущее. К обычным телефонам и лучше к телефонным будкам. И время уйму сэкономим и деньги. И никто персональные данные не сопрет как и деньжата со счета в банке.

  4. 11.04.2026, 19:44
    Гость: да

    стесняюсь спросить. Так как правильно называется этот "российский" мессенджере? Если он российский значит нужно читать кирилличными буквами МАХ, а если все читают латиницей и произносят как "макс", то какой же он российский?

  5. 11.04.2026, 17:43
    Гость: когда из родителей вытрясают деньги "На шторы!"

    Принципиальных, почему-то, не находится...

Выбор читателей
Дожили до ядерной угрозы, и почему украинцы не сдаются
© KM.RU, Алексей Белкин
Как власти будут выявлять тех, кто пользуется VPN: методичка Минцифры
Астронавты Artemis II установили рекорд дальности полета человека от Земли
Россия хочет создать свою суверенную территорию на Луне за 4,4 трлн рублей
Избранное
Возвращение «Детям птиц»
Дайте Два «Золото»
Павел Кашин спел о прекрасных временах, когда клоуны работали директорами цирка
«Мегаполис», 17 августа, «16 Тонн»
Lada Niva Travel появится в следующем году
«Чем дальше – тем явственнее концепция умаления роли русского народа в жизни России демонстрирует свою губительность»
32 года августовскому «путчу». Айсберг всё ближе
«Ни НАТО, ни США не дадут России гарантий безопасности просто потому, что возмущение России им ничем не грозит»
Виктор Алкснис: «Россия для Абхазии нужна сегодня исключительно в качестве дойной коровы для выкачивания денег»
«Майдан» в Вильнюсе: Литва дошла до грани социального взрыва
«Те, кто уничтожал медицину в России, готовят новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу»
