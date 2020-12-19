Как выбрать языковую школу в Испании: полный гид

Школа для изучения испанского — это не только возможность выучить язык. Обучение в Испании дает шанс познакомиться с мировой культурой, историей и литературой в первоисточнике. Дарим гид по выбору языковых курсов на территории королевства.

Почему стоит учить испанский язык в Испании?

Испанский — самый распространенный язык среди романской группы, поэтому в нем так много диалектов. Их разделяют на две группы: северную и южную. Из наиболее популярных среди населения языков можно назвать кастильский, каталанский, галисийский и баскский.

Считается, что между ними нет сильного отличия, однако из-за разницы в произношении вы можете не понять соседа, приветствующего вас по утрам, или коллегу по работе. Для понимания особенностей диалекта лучше всего выбрать преподавателя — носителя испанского языка, который с легкостью оперирует лексикой и выражениями, особенно разговорной речью.

Это одно из достоинств изучения испанского в Испании — на территории королевства больше шансов найти подобного специалиста. Однако плюсов намного больше. Рассмотрим главные из них.

Преимущества обучения в Испании:

  1. Пребывание в естественной среде. Находясь в испаноговорящем обществе вы сможете улучшить навыки восприятия речи на слух, научитесь говорить на актуальном языке, включая сленг.
  2. Возможность лучше рассмотреть культуру страны. Погружаясь в изучение предмета, человек узнает тонкости произведений мировой литературы, музыки и живописи.
  3. Качественное образование. В Испании накоплен опыт преподавания предмета, как иностранного. Многие школы предлагают уроки с опытными учителями.
  4. Шанс путешествовать во время учебы, отдыхать и посещать памятные места. В стране сотни достопримечательностей и развлекательных центров. Почти в каждом районе у жителей свой благоустроенный пляж.
  5. Большие возможности для построение карьеры. Язык королевства востребован в таких отраслях, как строительство, туризм, дипломатия, медицина.
  6. Множество курсов и языковых школ для людей с разным уровнем знаний, разного возраста, целей.

Итак, изучать язык Мигеля де Сервантеса лучше непосредственно в его родном королевстве. Но каждого ученика волнует вопрос: на какой программе остановиться, и как не ошибиться с выбором.

В качестве совета покажем особенности языковых программ в стране:

  • в Испании действуют языковые курсы с периодом обучения в 2-4 недели для новичков и людей с базовым знанием языка;
  • в школах изучают нейтральный испанский, в нем используются правила, распространенные среди большинства вариантов испанского языка;
  • встречаются курсы, совмещенные с периодом стажировки в компаниях с профессиональной практикой;
  • в образовательных заведениях вас ждет насыщенная учебная жизнь, так как в некоторых школах в программу включен отдых, экскурсии, знакомство с достопримечательностями страны;
  • доступное образование, цены в языковых школах ниже, чем в других европейских государствах.

Существуют и ограничения – на территории страны нельзя одновременно работать и изучать испанский язык. Возможны лишь неоплачиваемые стажировки и участие в волонтерских движениях.

Какие типы языковых школ существуют в Испании?

Одни образовательные заведения ориентированы конкретно на обучение, другие школы кроме изучения языка нацелены на организацию приезда учащегося, предоставление места проживания. Какой вариант выбрать, зависит от целей и возможностей студента.

Некоторые типы школ в Испании:

  1. Государственные — при университетах и институтах. Такой вариант обучения подразумевает упор на все аспекты языка: студентам дают задания на аудирование, грамматику, чтение, письмо. С помощью аудирования легче идет освоение лексического состава и грамматической структуры языка.
  2. Частные языковые школы. Такие заведения чаще всего работают по принципу» все включено»: вас встретят в аэропорту, разместят по месту проживания и обучат языку.
  3. Специализированные курсы, предлагающие подготовку к официальному экзамену DELE, необходимый иностранным гражданам для поиска работы в стране. Также есть варианты образовательной программы помощи для поступления в университет, как например, в Academia Blancafort в Барселоне.
  4. Курсы, сочетающие образование с еженедельным знакомством с другими дисциплинами: литературой, историей, гастрономии, культуры и другим темам. На таких курсах студентам предлагают и практические занятия в рамках различных форм искусства.
  5. Сезонные лагеря для детей и подростков. Кроме уроков ученики могут заниматься внеклассной деятельностью: ходить в походы, на экскурсии, участвовать в спортивных мероприятиях.

Университетские курсы испанского нацелены только на организацию процесса обучения. Продолжительность уроков и время начало занятий фиксированы. Вопросами жилья и решением бытовых проблем студент занимается самостоятельно.

Как выбрать школу испанского языка в Испании?

При выборе школы в Испании следует обратить внимание на ряд важных аспектов. Рассмотрим каждый из них. Прежде всего проверьте аккредитацию общеобразовательного учреждения.

Почему важно наличие документов об аккредитации заведения:

  1. Программа в школе соответствует федеральным образовательным стандартам. Это в свою очередь гарантирует качественное обучение с квалифицированными преподавателями, а также высокий уровень сервиса и возможностей. Наличие аккредитации позволяет школе выдавать документы об образовании государственного образца.
  2. Аккредитация говорит о том, что школа зарегистрирована в реестре ELE (Español como Lengua Extranjera). Это дает организации преподавать испанский, как иностранный язык, и выдавать учащимся дипломы установленного образца.
  3. При подаче документов в такое заведение можно быть уверенным в получении студенческой визы «D». Студенческое ВНЖ выдают только тем иностранцам, которые учились в школе с аккредитацией Института Сервантеса.

Институт Сервантеса — государственная структура для преподавания испанского и продвижения культуры страны во всем мире.

Помимо аккредитации существует еще ряд не менее важных аспектов. Это расположение организации, инфраструктура рядом, наличие необходимых программ и дополнительные услуги.

Посмотрите также, какое место занимает учреждение в рейтинге языковых школ. Качеством образования могут, к примеру, гордиться заведения, получившие одобрение StudyTravel Star Award по итогам голосования профессионалов индустрии.

Найдите реальные отзывы студентов. Обычно высказывания студентов о качестве образования можно увидеть непосредственно на сайтах школы или на форумах граждан, переехавших в королевство.

Виды курсов испанского языка: что выбрать?

Выбор курса зависит от целей и уровня знания студента. В зависимости от целей рассматривают разговорные и деловые курсы испанского языка. Посмотрим на следующую ситуацию: вы купили домик в Испании и планируете жить и отдыхать в стране.

Знание разговорного языка улучшит качество жизни и поможет вам при общении в магазинах, школах и садах, если есть дети, в банках и государственных структурах.

Деловой курс необходим при устройстве на работу и связан с определенной профессией. Знания и навыки бизнес-общения обычно нужно получить в предельно сжатые сроки. Обучение по этой программе рассчитано на срок не менее недели, от 10 занятий в 7 дней.

По уровню знаний курсы различаются на такие виды:

  1. Общий языковой кур (General Spanish) с продолжительностью 15-20 часов в группе по до 10 человек.
  2. Интенсивный испанский.  Разделяются на Intensive, Intensive plus и Super Intensive. Длятся до 30 часов, в группах обычно 10-12 студентов.
  3. Подготовка к экзаменам DELE, SIELE. Программа нацелена на подготовку к сдачи международных экзаменов DELE и SIELE. Иностранцам нужны знания для трудоустройства в стране и поступления в ВУЗы.

Бизнес-программы можно брать в качестве дополнения к интенсивным и общим программам.

При выборе можно обратить внимание на количество студентов на уроках. Кому-то необходимо индивидуальное обучение, кто-то рассматривает коллективные занятия по 4-6 человек в группе.

Преимуществом будет наличие бесплатного пробного урока, полнота программы, доступ к материалам курса (видео, аудио, лекции в текстовом формате), опыт и уровень подготовки преподавателей и длительность занятий.

Проживание и дополнительные услуги в языковых школах Испании

При выборе школы обращайте внимание на наличие дополнительных услуг.

Варианты сервиса:

  1. Проживание студентов в принимающей семье. Языковая школа предлагает контакты местных жителей, которые могут разместить у себя иностранного гражданина. Условия аренды жилья в Испании зависят от региона проживания. Размещение можно по договоренности совместить с обедом, завтраком и ужином на территории проживания. Все жилье обычно расположено в шаговой доступности от здания школы. 80% семей сотрудничают с учебными заведениями много лет, что говорит о их надежности.
  2. Студенческая резиденция или отель для учащихся образовательного учреждения. На территории обычно продуманы зоны отдыха с настольными играми, внутренним дворикам и автоматами для еды.
  3. Апартаменты для учащихся. Это может быть квартира на 3-4 человека с двумя сан.узлами и тремя комнатами, с кухней и большим залом для просмотра телевизора и отдыха по вечерам. В апартаментах есть стиральная машина и необходимая бытовая техника. Стоимость проживания в Барселоне — от 330 евро за одного студента на 2 недели. 

К дополнительным услугам относится включение внеклассных мероприятий в программу школы и трансфер из аэропорта. Например, в школе AIP Language Institute в Валенсии трансфер включён для всех студентов. Исключения составляют учащиеся, прибывающие с позднего вечера (с 22 ч.45 мин) до 7 утра.

Среди развлечений студенты отмечают занятия дайвингом на Тенерифе или гастрономические уроки в Барселоне и знакомство с национальными блюдами страны и поездки по достопримечательностям королевства. Так, школа Don Quijote Barcelona предлагает учащимся посетить музей Пикассо, гору Тибидабо, совершить обзорный тур по Барселоне.

Цены на языковые курсы в Испании

Цены на курсы испанского с дополнительными услугами указаны на сайтах школы. Для уточнения информации нужно обратиться к менеджерам школы.

Примерная стоимость языковых школ:

  • 4 недели — от 480-490 евро;
  • 4 месяца — от 1850 евро;
  • полгода обучения — от 2500 евро;
  • 1 год — от 4500 евро.

Стоимость обучения в Испании зависит от выбранной программы, типа курса и сроков обучения.

Короткие курсы могут стоить от 200 до 500 евро в неделю. При этом заложите в бюджет цены на проживание и питание, а также возможные дополнительные расходы.

Так, в школе Don Quijote (Барселона) 1 неделя интенсивного курса обойдется студенту от 195 евро в неделю, а за 2 недели программы DELE нужно заплатить 490 евро.

Языковая школа Españolé в Валенсии предлагает стоимость недели обучения за 235 евро, месячная программа идет по цене 1980 евро.

В Школе испанского языка Taronja в Валенсии общий курс испанского обойдется студенту в 179 евро за неделю, 8 недель за 1192 евро.

Неделя учёбы в Мадриде или Барселоне с дополнительными услугами (стандартная программа + проживание в двухместной комнате в резиденции + регистрационный сбор) обойдётся как минимум в 400 евро, а в Севилье — от 350 евро.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) по выбору языковой школы

Посмотрите ответы на типичные вопросы будущих студентов языковых школ Испании, которые помогут вам определиться с выбором школы.

Сколько времени требуется для изучения испанского языка?

Скорость усвоения материала зависит от способностей и уровня знания студента, наличия опыта изучения других языков, финансовых возможностей. С нуля до полного овладения языка потребуется не меньше полутора лет, если заниматься около часа в день. Достичь разговорного уровня можно примерно за 3-4 месяца.

Как поступить в языковую школу Испании?

Для поступления нужно подать заявку на сайте школы, пройти тест на уровень знания языка, оплатить курс и получить подтверждение на электронную почту.

Какой уровень испанского нужен для учебы?

Для учёбы в университетах Испании обычно требуется уровень В2 испанского языка.

Сколько стоит языковая школа в Испании?

Стоимость зависит от программы и длительности обучения. Короткие курсы стоят от 190-225 евро в неделю. Не старайтесь искать преподавателей в других странах или смотреть обучающие видео.

Преподаватели в России учат по-разному, многие из них вообще не разбираются в акцентах. Часто учителя советуют смотреть фильмы для постановки хорошего произношения, но только этого будет не достаточно. Для простого человека без абсолютного слуха метод не сработает.

Обратите внимание на школы, предлагающие стажировку и проживание. Надеемся, наш гид поможет найти языковые курсы, подходящие вам по стоимости и условиям образования.

