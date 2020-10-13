Расстояние между стеллажами на складе: нормы ГОСТ, правила расчёта проходов

14:36 10.03.2026

Какое расстояние должно быть между стеллажами на складе по ГОСТ. Нормы ширины проходов и проездов для погрузчиков, требования пожарной безопасности, расчёт расстояний в зависимости от типа грузов.

Правильная организация складского пространства напрямую влияет на скорость работы, безопасность персонала и эффективность использования площади. Одним из ключевых параметров является расстояние между стеллажами на складе. Рассмотрим, какие нормативы регулируют этот показатель и как рассчитать оптимальную ширину проходов.

Почему важно соблюдать нормы расстояния между стеллажами

Какое расстояние должно быть между стеллажами — вопрос не только удобства, но и безопасности. Проход между стеллажами на складе должен обеспечивать свободное перемещение персонала, беспрепятственный проезд и разворот погрузочной техники, быструю эвакуацию в аварийной ситуации и рациональное использование площади. Несоблюдение установленных норм влечёт штрафные санкции от надзорных органов и создаёт реальную угрозу для сотрудников.

Нормативная база

Расстояние между стеллажами хранения сырья и готовой продукции определяется несколькими документами: ГОСТ Р 55525-2013 устанавливает нормы для фронтальных стеллажей, ГОСТ 16140-77 содержит требования к конструкциям и пожарной безопасности, СН 426-82 регулирует правила для архивных хранилищ, а СНиП 31-04-2001 определяет общие требования к складским зданиям.

Ширина прохода между стеллажами: основные нормативы

Общие требования

Минимальное расстояние между стеллажами при хранении товаров штабелями составляет: между штабелями и ограждениями — 0,8 м; смотровой проход через каждые 10–12 штабелей — 1 м; проход напротив двери — не менее ширины двери и не менее 1 м; центральный коридор при ширине склада более 10 м — 2,5 м. Расстояние от стеллажа до стены по нормативам равно 0,2 м, а при наличии отопительных приборов увеличивается до 0,8–1 м.

Типы проходов для фронтальных стеллажей

По ГОСТ Р 55525-2013 ширина прохода между стеллажами зависит от способа обслуживания. Широкопроходной коридор имеет ширину 2,5–3,7 м и позволяет технике выполнять развороты непосредственно между рядами. Узкопроходной коридор составляет 1,5–1,9 м, при этом для разворота техники используется отдельный транспортный проезд.

Ширина проезда для погрузчика на складе

Главный транспортный проезд размещается напротив входа. Ширина проезда для двустороннего движения рассчитывается по формуле: ширина техники × 2 + 0,9 м. Например, при ширине погрузчика 1,5 м проезд составит 3,9 м.

Расстояние между стеллажами в зависимости от типа грузов

Какое расстояние должно быть между стеллажами на складе, определяется также характером хранимой продукции.

Автопокрышки: продольный проход — от 1,2 м, поперечный к эвакуационным выходам — от 4,5 м.

продольный проход — от 1,2 м, поперечный к эвакуационным выходам — от 4,5 м. Аккумуляторные батареи: расстояние до стены с отоплением — от 0,75 м, ширина прохода — от 1 м при одностороннем обслуживании и от 0,8 м при двухстороннем.

расстояние до стены с отоплением — от 0,75 м, ширина прохода — от 1 м при одностороннем обслуживании и от 0,8 м при двухстороннем. Архивные хранилища (СН 426-82): между рядами — 0,75 м, между секциями — 1,2 м, от торца до стены — 0,45 м.

Требования пожарной безопасности

Расстояние между стеллажами на складе по нормам пожарной безопасности регулируется отдельно. Для предотвращения возгораний и обеспечения оперативной эвакуации установлены следующие стандарты:

от отопительных приборов до стеллажа — не менее 0,7 м;

от осветительных приборов и перекрытий — не менее 0,5 м;

эвакуационный проход при площади до 700 м² — от 1,5 м;

при хранении хлопка, шерсти, синтетических тканей — от 2 м между конструкциями.

Эвакуационные проходы прокладываются вдоль торцевой стороны стеллажей и должны оставаться свободными в любое время.

Грамотный расчёт расстояний между стеллажами — это баланс между максимальной загрузкой склада и безопасностью работы. Соблюдение действующих нормативов гарантирует эффективную эксплуатацию помещения и отсутствие претензий со стороны контролирующих органов.