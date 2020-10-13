Сверление металла вверх ногами и в труднодоступных местах

Магнитные сверлильные станки для сверления металла в любой плоскости: вертикально, горизонтально и вверх. Обзор возможностей и преимущества компактного станка EUROBOOR ECO.36+ для труднодоступных мест.

В металлоконструкциях, строительстве и монтаже оборудования часто возникает задача сверления отверстий не в мастерской, а прямо на месте установки. При этом работать приходится на вертикальных балках, под потолком или внутри уже собранных конструкций. В таких условиях использование стационарных сверлильных станков невозможно.

Решением стали магнитные сверлильные станки - мобильное оборудование, которое позволяет сверлить металл в любой плоскости: горизонтально, вертикально и даже вверх ногами.

Магнитные сверлильные станки: сверление металла в любой плоскости

Магнитный сверлильный станок - это переносная сверлильная машина, оснащенная мощным электромагнитным основанием. После включения магнит надежно фиксирует станок на стальной поверхности, обеспечивая устойчивость и точность сверления даже на вертикальных и потолочных элементах металлоконструкций.

Такая конструкция позволяет оператору перемещать инструмент к месту работы, а не транспортировать тяжелую металлическую деталь к станку. Это особенно важно при монтаже крупногабаритных конструкций.

Где применяются магнитные станки

Магнитные станки широко используются в различных отраслях промышленности:

монтаж металлоконструкций

строительство зданий и мостов

судостроение

ремонт промышленного оборудования

производство и монтаж стальных каркасов

Благодаря магнитному основанию станок можно закрепить на балке, листе металла или другой стальной поверхности и выполнять точное сверление непосредственно на объекте.

Корончатое сверление - эффективная технология обработки металла

Наиболее часто магнитные сверлильные станки используют корончатые сверла. В отличие от обычных спиральных сверл они снимают металл только по окружности отверстия, оставляя внутри цилиндрический керн.

Такой принцип работы обеспечивает ряд преимуществ:

высокая скорость сверления

меньшая нагрузка на двигатель станка

более чистая геометрия отверстия

снижение износа инструмента

Благодаря этому даже компактные магнитные станки способны эффективно сверлить отверстия большого диаметра.

Низкопрофильный магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.36+ - решение для труднодоступных мест

Несмотря на мобильность стандартных магнитных станков, в некоторых ситуациях их габариты могут стать ограничением. Например, при сверлении внутри металлических конструкций, в углах, между балками или в других тесных пространствах.

Для таких задач разработаны низкопрофильные магнитные станки. Одним из эффективных решений является модель EUROBOOR ECO.36+, специально созданная для работы там, где обычное оборудование просто не помещается.

Сверление там, где обычные станки бессильны

Низкопрофильная конструкция позволяет использовать станок в сложных монтажных условиях:

в тесных углах металлоконструкций

внутри рам и каркасов

на высоте и под потолком

в местах с ограниченным пространством

Компактные размеры делают его удобным инструментом для монтажных бригад и специалистов по металлоконструкциям.

Преимущества EUROBOOR ECO.36+

Компактность - высота всего 16,5 см, что позволяет работать в ограниченном пространстве.

Высокая производительность - сверление до 36 мм корончатыми и до 13 мм спиральными сверлами.

Надежный магнит - обеспечивает прочное крепление станка на металлической поверхности.

Защита от перегрузок - увеличивает срок службы двигателя.

Подача СОЖ - охлаждающая жидкость подается непосредственно в зону резания.

Удобная ручка подачи - может устанавливаться с любой стороны для комфортной работы.

Заключение

Магнитные сверлильные станки значительно упростили работу с металлическими конструкциями на строительных и монтажных объектах. Они позволяют выполнять точное сверление непосредственно на месте, в любой плоскости и без использования стационарного оборудования.

А низкопрофильные модели, такие как EUROBOOR ECO.36+, расширяют возможности этой технологии и делают возможным сверление даже в самых труднодоступных местах металлоконструкций.