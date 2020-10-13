Сверление металла вверх ногами и в труднодоступных местах

Магнитные сверлильные станки для сверления металла в любой плоскости: вертикально, горизонтально и вверх. Обзор возможностей и преимущества компактного станка EUROBOOR ECO.36+ для труднодоступных мест.

Станок на магните в цеху

В металлоконструкциях, строительстве и монтаже оборудования часто возникает задача сверления отверстий не в мастерской, а прямо на месте установки. При этом работать приходится на вертикальных балках, под потолком или внутри уже собранных конструкций. В таких условиях использование стационарных сверлильных станков невозможно.

Решением стали магнитные сверлильные станки - мобильное оборудование, которое позволяет сверлить металл в любой плоскости: горизонтально, вертикально и даже вверх ногами.

Магнитные сверлильные станки: сверление металла в любой плоскости

Фото магнитный станок в работе

Магнитный сверлильный станок - это переносная сверлильная машина, оснащенная мощным электромагнитным основанием. После включения магнит надежно фиксирует станок на стальной поверхности, обеспечивая устойчивость и точность сверления даже на вертикальных и потолочных элементах металлоконструкций.

Такая конструкция позволяет оператору перемещать инструмент к месту работы, а не транспортировать тяжелую металлическую деталь к станку. Это особенно важно при монтаже крупногабаритных конструкций.

Где применяются магнитные станки

Магнитные станки широко используются в различных отраслях промышленности:

  • монтаж металлоконструкций
  • строительство зданий и мостов
  • судостроение
  • ремонт промышленного оборудования
  • производство и монтаж стальных каркасов

Благодаря магнитному основанию станок можно закрепить на балке, листе металла или другой стальной поверхности и выполнять точное сверление непосредственно на объекте.

Корончатое сверление - эффективная технология обработки металла

Наиболее часто магнитные сверлильные станки используют корончатые сверла. В отличие от обычных спиральных сверл они снимают металл только по окружности отверстия, оставляя внутри цилиндрический керн.

Такой принцип работы обеспечивает ряд преимуществ:

  • высокая скорость сверления
  • меньшая нагрузка на двигатель станка
  • более чистая геометрия отверстия
  • снижение износа инструмента

Благодаря этому даже компактные магнитные станки способны эффективно сверлить отверстия большого диаметра.

Низкопрофильный магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.36+ - решение для труднодоступных мест

Низкопрофильный станок в работе

Несмотря на мобильность стандартных магнитных станков, в некоторых ситуациях их габариты могут стать ограничением. Например, при сверлении внутри металлических конструкций, в углах, между балками или в других тесных пространствах.

Для таких задач разработаны низкопрофильные магнитные станки. Одним из эффективных решений является модель EUROBOOR ECO.36+, специально созданная для работы там, где обычное оборудование просто не помещается.

Сверление там, где обычные станки бессильны

Низкопрофильная конструкция позволяет использовать станок в сложных монтажных условиях:

  • в тесных углах металлоконструкций
  • внутри рам и каркасов
  • на высоте и под потолком
  • в местах с ограниченным пространством

Компактные размеры делают его удобным инструментом для монтажных бригад и специалистов по металлоконструкциям.

Преимущества EUROBOOR ECO.36+

  • Компактность - высота всего 16,5 см, что позволяет работать в ограниченном пространстве.
  • Высокая производительность - сверление до 36 мм корончатыми и до 13 мм спиральными сверлами.
  • Надежный магнит - обеспечивает прочное крепление станка на металлической поверхности.
  • Защита от перегрузок - увеличивает срок службы двигателя.
  • Подача СОЖ - охлаждающая жидкость подается непосредственно в зону резания.
  • Удобная ручка подачи - может устанавливаться с любой стороны для комфортной работы.

Магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.36+

Заключение

Магнитные сверлильные станки значительно упростили работу с металлическими конструкциями на строительных и монтажных объектах. Они позволяют выполнять точное сверление непосредственно на месте, в любой плоскости и без использования стационарного оборудования.

А низкопрофильные модели, такие как EUROBOOR ECO.36+, расширяют возможности этой технологии и делают возможным сверление даже в самых труднодоступных местах металлоконструкций.

