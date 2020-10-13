Сверление металла вверх ногами и в труднодоступных местах
В металлоконструкциях, строительстве и монтаже оборудования часто возникает задача сверления отверстий не в мастерской, а прямо на месте установки. При этом работать приходится на вертикальных балках, под потолком или внутри уже собранных конструкций. В таких условиях использование стационарных сверлильных станков невозможно.
Решением стали магнитные сверлильные станки - мобильное оборудование, которое позволяет сверлить металл в любой плоскости: горизонтально, вертикально и даже вверх ногами.
Магнитные сверлильные станки: сверление металла в любой плоскости
Магнитный сверлильный станок - это переносная сверлильная машина, оснащенная мощным электромагнитным основанием. После включения магнит надежно фиксирует станок на стальной поверхности, обеспечивая устойчивость и точность сверления даже на вертикальных и потолочных элементах металлоконструкций.
Такая конструкция позволяет оператору перемещать инструмент к месту работы, а не транспортировать тяжелую металлическую деталь к станку. Это особенно важно при монтаже крупногабаритных конструкций.
Где применяются магнитные станки
Магнитные станки широко используются в различных отраслях промышленности:
- монтаж металлоконструкций
- строительство зданий и мостов
- судостроение
- ремонт промышленного оборудования
- производство и монтаж стальных каркасов
Благодаря магнитному основанию станок можно закрепить на балке, листе металла или другой стальной поверхности и выполнять точное сверление непосредственно на объекте.
Корончатое сверление - эффективная технология обработки металла
Наиболее часто магнитные сверлильные станки используют корончатые сверла. В отличие от обычных спиральных сверл они снимают металл только по окружности отверстия, оставляя внутри цилиндрический керн.
Такой принцип работы обеспечивает ряд преимуществ:
- высокая скорость сверления
- меньшая нагрузка на двигатель станка
- более чистая геометрия отверстия
- снижение износа инструмента
Благодаря этому даже компактные магнитные станки способны эффективно сверлить отверстия большого диаметра.
Низкопрофильный магнитный сверлильный станок EUROBOOR ECO.36+ - решение для труднодоступных мест
Несмотря на мобильность стандартных магнитных станков, в некоторых ситуациях их габариты могут стать ограничением. Например, при сверлении внутри металлических конструкций, в углах, между балками или в других тесных пространствах.
Для таких задач разработаны низкопрофильные магнитные станки. Одним из эффективных решений является модель EUROBOOR ECO.36+, специально созданная для работы там, где обычное оборудование просто не помещается.
Сверление там, где обычные станки бессильны
Низкопрофильная конструкция позволяет использовать станок в сложных монтажных условиях:
- в тесных углах металлоконструкций
- внутри рам и каркасов
- на высоте и под потолком
- в местах с ограниченным пространством
Компактные размеры делают его удобным инструментом для монтажных бригад и специалистов по металлоконструкциям.
Преимущества EUROBOOR ECO.36+
- Компактность - высота всего 16,5 см, что позволяет работать в ограниченном пространстве.
- Высокая производительность - сверление до 36 мм корончатыми и до 13 мм спиральными сверлами.
- Надежный магнит - обеспечивает прочное крепление станка на металлической поверхности.
- Защита от перегрузок - увеличивает срок службы двигателя.
- Подача СОЖ - охлаждающая жидкость подается непосредственно в зону резания.
- Удобная ручка подачи - может устанавливаться с любой стороны для комфортной работы.
Заключение
Магнитные сверлильные станки значительно упростили работу с металлическими конструкциями на строительных и монтажных объектах. Они позволяют выполнять точное сверление непосредственно на месте, в любой плоскости и без использования стационарного оборудования.
А низкопрофильные модели, такие как EUROBOOR ECO.36+, расширяют возможности этой технологии и делают возможным сверление даже в самых труднодоступных местах металлоконструкций.
