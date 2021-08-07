Сообщество Коннект: площадка для IT-специалистов, кейсов и экспертных статей

Поясняем, как работает Коннект, какой контент здесь ценят и как подготовить статью, чтобы она соответствовала правилам редакции.

Коннект: честный разбор площадки, где экспертный опыт находит свою аудиторию

Большинство профессионалов накапливают ценный опыт годами — и держат его при себе. Либо в заметках, либо в голове, либо в слайдах, которые никто не видел. Сообщество Коннект — это медиа-сообщество, которое превращает этот опыт в живые тексты: кейсы провальных запусков, честные истории смены профессии, детальные гайды по инструментам для разработки, маркетинга и управления командами.

Разбираем, как устроена платформа, что нужно знать перед первой публикацией и стоит ли вообще туда идти.

Не просто блог-платформа: что такое Коннект на самом деле

Коннект — медиа-сообщество для специалистов из IT, бизнеса, маркетинга и продуктовой разработки. Авторы публикуют здесь реальные рабочие кейсы, лонгриды и разборы индустриальных трендов — не ради охватов, а ради пользы. Ключевое отличие от обычных блог-платформ — обязательная редакционная модерация: в ленту попадает только тот контент, который прошел проверку на качество, поэтому читатель не тонет в информационном шуме.

Кому и зачем это нужно

Глобальная задача площадки — создать среду, где профессионалы обмениваются знаниями, а не просто постят в пустоту. Авторы фиксируют рабочие подходы, получают обратную связь от коллег и находят партнеров для совместных проектов. Для тех, кто только входит в профессию, это возможность учиться на чужих ошибках и победах; для состоявшихся экспертов — трибуна с живой аудиторией, готовой к глубоким обсуждениям.

Портрет аудитории

Ежемесячно площадку посещают около 100 000 человек. Цифры говорят сами за себя: 91% трафика приходит из поисковых систем — люди ищут решение конкретных задач и попадают именно сюда. Еще 7% заходят напрямую, а среднее время на сайте составляет 2 минуты 27 секунд.

Типичный читатель платформы — активный профессионал из крупного города:

Возраст: 76% аудитории — люди от 25 до 54 лет, то есть те, кто уже работает и продолжает расти.

Гендер: 62% мужчины, 38% женщины.

География: более 60% живут и работают в городах-миллионниках.

Редполитика: о чем писать и что запрещено

Коннект принимает тексты, которые решают реальные профессиональные задачи. Подходят материалы по программированию, дизайну, маркетингу, бизнесу, карьере и EdTech — в форматах статей, гайдов, кейсов, инструкций, интервью и обзоров с инфографикой. Тон — нейтральный, деловой или дружелюбный, без агрессии; структура обязательна.

Что точно не пройдет модерацию:

Клонированные темы — если тема уже заезжена и не несет новой ценности, текст вернут.

Криминальный контент: инструкции по взлому, обходу блокировок, созданию вредоносного ПО.

Токсичность: дискриминация, буллинг, экстремизм, призывы к насилию.

Нарушение прав: плагиат, доксинг, немаркированные дипфейки, слив коммерческой тайны.

Скам и мошенничество: финансовые пирамиды, фишинг.

Безосновательные советы: медицинские, юридические или финансовые рекомендации без источников.

Фейки и политика: непроверенные вбросы и любые политические дебаты.

Чек-лист для автора

Пять требований, без которых текст к публикации не допустят:

Уникальность — от 85% по Text.ru (лучше от 90%); цитаты оформляются в кавычках со ссылкой на источник. Достоверность — цифры и факты подкреплены ссылками на исследования или официальные документы; личное мнение обозначено явно. Структура — подзаголовки H2–H3, списки, подписанные иллюстрации; одна статья — одна тема. Легальные изображения — собственные скриншоты или фото со свободной лицензией. ИИ-контент — не запрещен, но требует пометки «Материал сгенерирован ИИ»; фактчекинг остается на авторе.

Личный или корпоративный: как оформить профиль

На Коннекте можно завести личный аккаунт — для экспертов и соло-авторов — или корпоративный, подходящий брендам, агентствам и онлайн-школам. Главное правило: не притворяться кем-то другим. Запрещено копировать чужие аватарки и названия, использовать вводящие в заблуждение имена (например, маскироваться под официальную поддержку Коннекта) или добавлять в описание нецензурную лексику. При нарушениях модераторы могут попросить уточнить данные, скрыть описание или заблокировать профиль.

Как выйти в ленту

Все просто: нажимаете «Написать статью», заполняете форму в редакторе, прикрепляете изображения и отправляете на проверку. Если текст соответствует редполитике — скоро появится в ленте.

Платформа закрывает конкретную потребность: дать экспертному контенту дорогу к целевой аудитории без алгоритмических качелей и спама. Модерация здесь — не барьер, а фильтр, который сохраняет ценность ленты для читателя и репутацию автора. Если у вас есть реальный опыт — провал, который многому научил, инструмент, который сэкономил время команде, или кейс, который хочется разобрать публично — Коннект даст этому материалу аудиторию в 100 000 человек в месяц, уже настроенных на профессиональное чтение.