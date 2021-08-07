Сообщество Коннект: площадка для IT-специалистов, кейсов и экспертных статей

Поясняем, как работает Коннект, какой контент здесь ценят и как подготовить статью, чтобы она соответствовала правилам редакции.

Коннект: честный разбор площадки, где экспертный опыт находит свою аудиторию

Большинство профессионалов накапливают ценный опыт годами — и держат его при себе. Либо в заметках, либо в голове, либо в слайдах, которые никто не видел. Сообщество Коннект — это медиа-сообщество, которое превращает этот опыт в живые тексты: кейсы провальных запусков, честные истории смены профессии, детальные гайды по инструментам для разработки, маркетинга и управления командами.

Разбираем, как устроена платформа, что нужно знать перед первой публикацией и стоит ли вообще туда идти.

Не просто блог-платформа: что такое Коннект на самом деле

Коннект — медиа-сообщество для специалистов из IT, бизнеса, маркетинга и продуктовой разработки. Авторы публикуют здесь реальные рабочие кейсы, лонгриды и разборы индустриальных трендов — не ради охватов, а ради пользы. Ключевое отличие от обычных блог-платформ — обязательная редакционная модерация: в ленту попадает только тот контент, который прошел проверку на качество, поэтому читатель не тонет в информационном шуме.

Кому и зачем это нужно

Глобальная задача площадки — создать среду, где профессионалы обмениваются знаниями, а не просто постят в пустоту. Авторы фиксируют рабочие подходы, получают обратную связь от коллег и находят партнеров для совместных проектов. Для тех, кто только входит в профессию, это возможность учиться на чужих ошибках и победах; для состоявшихся экспертов — трибуна с живой аудиторией, готовой к глубоким обсуждениям.

Портрет аудитории

Ежемесячно площадку посещают около 100 000 человек. Цифры говорят сами за себя: 91% трафика приходит из поисковых систем — люди ищут решение конкретных задач и попадают именно сюда. Еще 7% заходят напрямую, а среднее время на сайте составляет 2 минуты 27 секунд.

Типичный читатель платформы — активный профессионал из крупного города:

  • Возраст: 76% аудитории — люди от 25 до 54 лет, то есть те, кто уже работает и продолжает расти.

  • Гендер: 62% мужчины, 38% женщины.

  • География: более 60% живут и работают в городах-миллионниках.

Редполитика: о чем писать и что запрещено

Коннект принимает тексты, которые решают реальные профессиональные задачи. Подходят материалы по программированию, дизайну, маркетингу, бизнесу, карьере и EdTech — в форматах статей, гайдов, кейсов, инструкций, интервью и обзоров с инфографикой. Тон — нейтральный, деловой или дружелюбный, без агрессии; структура обязательна.

Что точно не пройдет модерацию:

  • Клонированные темы — если тема уже заезжена и не несет новой ценности, текст вернут.

  • Криминальный контент: инструкции по взлому, обходу блокировок, созданию вредоносного ПО.

  • Токсичность: дискриминация, буллинг, экстремизм, призывы к насилию.

  • Нарушение прав: плагиат, доксинг, немаркированные дипфейки, слив коммерческой тайны.

  • Скам и мошенничество: финансовые пирамиды, фишинг.

  • Безосновательные советы: медицинские, юридические или финансовые рекомендации без источников.

  • Фейки и политика: непроверенные вбросы и любые политические дебаты.

Чек-лист для автора

Пять требований, без которых текст к публикации не допустят:

  1. Уникальность — от 85% по Text.ru (лучше от 90%); цитаты оформляются в кавычках со ссылкой на источник.

  2. Достоверность — цифры и факты подкреплены ссылками на исследования или официальные документы; личное мнение обозначено явно.

  3. Структура — подзаголовки H2–H3, списки, подписанные иллюстрации; одна статья — одна тема.

  4. Легальные изображения — собственные скриншоты или фото со свободной лицензией.

  5. ИИ-контент — не запрещен, но требует пометки «Материал сгенерирован ИИ»; фактчекинг остается на авторе.

Личный или корпоративный: как оформить профиль

На Коннекте можно завести личный аккаунт — для экспертов и соло-авторов — или корпоративный, подходящий брендам, агентствам и онлайн-школам. Главное правило: не притворяться кем-то другим. Запрещено копировать чужие аватарки и названия, использовать вводящие в заблуждение имена (например, маскироваться под официальную поддержку Коннекта) или добавлять в описание нецензурную лексику. При нарушениях модераторы могут попросить уточнить данные, скрыть описание или заблокировать профиль.

Как выйти в ленту

Все просто: нажимаете «Написать статью», заполняете форму в редакторе, прикрепляете изображения и отправляете на проверку. Если текст соответствует редполитике — скоро появится в ленте.

Платформа закрывает конкретную потребность: дать экспертному контенту дорогу к целевой аудитории без алгоритмических качелей и спама. Модерация здесь — не барьер, а фильтр, который сохраняет ценность ленты для читателя и репутацию автора. Если у вас есть реальный опыт — провал, который многому научил, инструмент, который сэкономил время команде, или кейс, который хочется разобрать публично — Коннект даст этому материалу аудиторию в 100 000 человек в месяц, уже настроенных на профессиональное чтение.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
president.az"/>
Алиев перестал быть удобным партнёром Кремля
Как украинцы и европейцы не поделили российское зерно с Израилем
Власти в России выделили на развитие VK более 40 млрд руб.
В суд поступил иск об изъятии имущества Цаликова на 7 млрд рублей
Избранное
Тир для ВСУ: стрельба по мирным жителям городских агломераций ДНР и ЛНР
Андрей Гулидов получил высокие награды на первом АГ Фесте
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Ярик Бро feat. Diggers «Домой» (интернет-сингл)
«Задаться бы банальным вопросом: а что сегодня является цементирующим основанием для "вертикали власти"?»
Группа «Неизвестный Композитор»: «Инструментал – это и наша уникальность, и наш крест»
Арт-кабаре СеЛяВи «Страшные сказки II» (интернет-сингл)
«Замысел врага прост и ясен: добиться увязания РФ на Украине, втянуть нас в тяжёлую войну за города»
«Казнить нельзя помиловать»: убийство семьи в Хакасии и выход на свободу приговоренных к смертной казни
«Если цены превысят некоторый порог, то продовольствие из России пойдет на экспорт. В царской России уже был принцип - "не доедим, но вывезем!"»
Эпидемия «Звон монет» (версия 2024)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie