Борец Роман Власов стал четырехкратным чемпионом Европы

19:51

На чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который в эти дни проходит в Румынии, российский борец Роман Власов одержал победу в весовой категории до 77 кг.

Фото с личной страницы в соцсети

В финальном поединке он нанес поражение Роланду Шварцу из Германии. Бронза досталась армянину Арсену Джулфалакяну и сербу Виктору Немешу, сообщают "Вести".

28-летний россиянин завоевал уже четвертую золотую медаль чемпионата Европы. Напомним, что Роман Власов является двукратным олимпийским чемпионом.

Также первое место на турнире занял его соотечественник Степан Марянян. В весовой категории до 63 кг он победил норвежца Стига Андре Берге из Норвегии. Азербайджанец Талех Маммадов и Левани Кавжарадзе из Грузии завоевали бронзовые медали.

