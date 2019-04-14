]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Борец Роман Власов стал четырехкратным чемпионом Европы

19:51 14.04.2019

На чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который в эти дни проходит в Румынии, российский борец Роман Власов одержал победу в весовой категории до 77 кг.

Фото с личной страницы в соцсети

В финальном поединке он нанес поражение Роланду Шварцу из Германии. Бронза досталась армянину Арсену Джулфалакяну и сербу Виктору Немешу, сообщают "Вести".

28-летний россиянин завоевал уже четвертую золотую медаль чемпионата Европы. Напомним, что Роман Власов является двукратным олимпийским чемпионом.

Также первое место на турнире занял его соотечественник Степан Марянян. В весовой категории до 63 кг он победил норвежца Стига Андре Берге из Норвегии. Азербайджанец Талех Маммадов и Левани Кавжарадзе из Грузии завоевали бронзовые медали.
 

Темы: Спорт
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.04.2019, 01:35
Гость: Ы?!-ыыуу ааа!

Судя по перевязанному бинтом лбу,
Власов неплохо приложился к немцу.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.