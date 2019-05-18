]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира

19:08 18.05.2019
Материалы по теме:

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В субботу подопечные Ильи Воробьева переиграли команду Латвии со счетом 3:1.

Первый период остался за сборной Латвии - на 11-й минуте Оскар Цибульскис открыл счет. Эта шайба в итоге оказалась для прибалтийской команды единственной.

Во втором периоде Дмитрий Орлов забросил в ответ, а три минуты спустя Никита Гусев поразил ворота латвийцев, и его гол стал победным. Закрепил преимущество россиян на 33-й минуте Никита Кучеров, выскочив один на один с вратарем сборной Латвии Элвисом Мерзликиным.

Счет до конца встречи больше не изменился.

Таким образом, на счету нашей команды стало 15 очков из 15 возможных, она уверенно лидирует в группе В, пишет РГ. Участие россиян в плей-офф уже не вызывает сомнений, остается лишь вопрос, кто станет нашим соперником.

83-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 года проходит с 10 по 26 мая в Словакии.

Темы: Сборная России по хоккею, Чемпионаты мира по хоккею
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.05.2019, 22:15
Гость: Biba

Иногда складывается впечатление, что Овечкин прикуплен кем-то и принципиально не вписывается в игру сборной. На Стенли он хоть-куда, а в сборной уже много лет ничего не показывает! Странно это!
18.05.2019, 21:24
Гость: Иван простак

Вполконька сыграли. Давали латвийцам пространство, поездить позволяли, в средней зоне не вязали. Короче берегли силы для швейцарцев и шведов. Отсюда и счёт. Удручает Овечкин, в сотый раз не пойму как он ухитряется так не вписываться в игру в сборной. . Я видел его живьём во время локаута. Тогда ему ассистировал швед из Вашингтона.
18.05.2019, 20:57
Гость: ВВВ

Блин! А шуму-то, кругом, как в финале победили!
Все комментарии (6)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.