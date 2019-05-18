Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира

19:08

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В субботу подопечные Ильи Воробьева переиграли команду Латвии со счетом 3:1.

Первый период остался за сборной Латвии - на 11-й минуте Оскар Цибульскис открыл счет. Эта шайба в итоге оказалась для прибалтийской команды единственной.

Во втором периоде Дмитрий Орлов забросил в ответ, а три минуты спустя Никита Гусев поразил ворота латвийцев, и его гол стал победным. Закрепил преимущество россиян на 33-й минуте Никита Кучеров, выскочив один на один с вратарем сборной Латвии Элвисом Мерзликиным.

Счет до конца встречи больше не изменился.

Таким образом, на счету нашей команды стало 15 очков из 15 возможных, она уверенно лидирует в группе В, пишет РГ. Участие россиян в плей-офф уже не вызывает сомнений, остается лишь вопрос, кто станет нашим соперником.

83-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 года проходит с 10 по 26 мая в Словакии.