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Россия досрочно выиграла общий зачет Европейских игр

12:29 30.06.2019
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Сборная России обеспечила себе итоговое первое место в медальном зачете проходящих в Минске Европейских игр, пишет "Интерфакс".

Утром в воскресенье, 30 июня, заключительный соревновательный день Игр, идущая второй в общем зачете Белоруссия лишилась шансов догнать россиян по числу золотых медалей.

Сейчас в активе сборной России 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. У Белоруссии 22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых. В тройке сильнейших присутствует также Италия (11, 13, 11).

Россия победила и по общему числу медалей – 93. На втором месте находится Белоруссия (61), на третьем – Украина (37).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня, в соревнованиях принимают участие спортсмены из 50 стран.

Церемония закрытия Европейских игр пройдет в воскресенье, на ней будет присутствовать президент России Владимир Путин. На открытии Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Темы: Победы российских спортсменов на международных соревнованиях
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.06.2019, 18:25
Гость: А

Что не так? Европейский,африки там небыло.
30.06.2019, 17:12
Гость: Владимирыч

ЦЕЕВРОПА?
30.06.2019, 15:18
Гость: Советский человек

Лучше бы советским пенсионерам пенсии повысили.
Все комментарии (5)
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