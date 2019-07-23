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России предрекли четвертое место на Олимпиаде-2020

17:57 23.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Американский статистический портал Gracenote сделал прогноз медального зачета Олимпиады, которая пройдет в Японии в 2020 году. По версии аналитиков Россия окажется на четвертой строчке.

Эксперты составили список с учетом результатов прошлых Олимпийских игр, также они изучали результаты стран на мировых чемпионатах и кубках. Однако специалисты подчеркивают, что до начала японских соревнований рейтинг может измениться.

Согласно данным аналитиков, первую ступень пьедестала займет сборная США и это станет седьмой победой американской команды на летних играх. Ожидается, что Штаты получат всего 123 медали, 47 из которых будут золотыми.

Сразу за США последует сборная Китая, которая завоюет 35 золотых медалей и займет второе место. Всего спортсмены принесут стране 76 наград.

Япония в рейтинге оказалась третьей с 31 золотой медалью, а четвертую строчку заняла Россия. Эксперты спрогнозировали, что российская сборная получит 18 золотых наград. Всего спортсмены завоюют 66 медалей, из которых 23 будут серебряными, а 25 — бронзовыми.

Очередные летние Олимпийские игры стартуют в Токио 24 июля 2020 года и продлятся до 9 августа. Предполагается, что на соревнования приедут более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Все они будут бороться за 339 комплектов медалей, которые разыграют в 33 видах спорта.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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23.07.2019, 21:29
Гость: в первых рядах по употреблению

допинга как раз США,Китай,и Великобритания , остальные страны меньше злоупотребляют допингом. На счет китайцев вы не правы,наших да!
23.07.2019, 20:45
Гость: Да хоть тридцатое - мне без разницы...

Спорт хорош, когда занимаешься им ТЫ сам.
Лично я занимаюсь турником и бегом.
А смотреть как кто-то зарабатывает деньги на соревнованиях - увольте :) Особенно смешны болельщики с пивом - они какое отношение к спорту имеют? ;)
Огромные стадионы и олимпиады - это бизнес. Вот пусть бизнесмены сами там и прыгают...
23.07.2019, 20:09
Гость: Виктор

Как же омерзительны американские и австралийские лицемерные спортсмены, жрущие допинг куда больше китайцев и наших!
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