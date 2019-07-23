России предрекли четвертое место на Олимпиаде-2020

17:57

Американский статистический портал Gracenote сделал прогноз медального зачета Олимпиады, которая пройдет в Японии в 2020 году. По версии аналитиков Россия окажется на четвертой строчке.

Эксперты составили список с учетом результатов прошлых Олимпийских игр, также они изучали результаты стран на мировых чемпионатах и кубках. Однако специалисты подчеркивают, что до начала японских соревнований рейтинг может измениться.

Согласно данным аналитиков, первую ступень пьедестала займет сборная США и это станет седьмой победой американской команды на летних играх. Ожидается, что Штаты получат всего 123 медали, 47 из которых будут золотыми.

Сразу за США последует сборная Китая, которая завоюет 35 золотых медалей и займет второе место. Всего спортсмены принесут стране 76 наград.

Япония в рейтинге оказалась третьей с 31 золотой медалью, а четвертую строчку заняла Россия. Эксперты спрогнозировали, что российская сборная получит 18 золотых наград. Всего спортсмены завоюют 66 медалей, из которых 23 будут серебряными, а 25 — бронзовыми.

Очередные летние Олимпийские игры стартуют в Токио 24 июля 2020 года и продлятся до 9 августа. Предполагается, что на соревнования приедут более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Все они будут бороться за 339 комплектов медалей, которые разыграют в 33 видах спорта.