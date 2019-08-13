Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг

15:09

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пять россиян за нарушения антидопинговых правил, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации.

Отмечается, что нарушения были выяалены в ходе перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории.

В список вошли победители и призеры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Согласно сообщению на сайте федерации, временно отстранены двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый олимпийский призер Руслан Албегов; двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира Давид Беджанян и Олег Чен, чемпионка мира и Европы Тина Туриева, призер чемпионата Европы Егор Климонов.

Срок действия дисквалификации каждого из этих спортсменов отсчитывается с 12 августа 2019 года. Как отмечается в заявлении, если будет установлено, что спортсмен не нарушал антидопинговые правила, соответствующее решение также будет опубликовано.

"IWF сожалеет об этих выявленных случаях употребления допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Мы без всякого удовлетворения отмечаем, что тяжелая атлетика была далеко не единственным видом спорта, который пострадал от нарушений, выявленных в России осведомителями, СМИ и Всемирным антидопинговым агентством", - сказал глава IWF Тамаш Аян.

В конце апреля стало известно, что пробы из московской антидопинговой лаборатории были переданы Всемирному антидопинговому агентству. Они были доставлены для изучения в одну из аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством лабораторий за пределами России. Впоследствии данные передавались в международные спортивные федерации.

Ранее из-за допингового скандала сборная России по тяжелой атлетике была отстранена от участив в Олимпиаде-2016.