Пять российских тяжелоатлетов временно отстранены за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пять россиян за нарушения антидопинговых правил, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации.
Отмечается, что нарушения были выяалены в ходе перепроверки данных из московской антидопинговой лаборатории.
В список вошли победители и призеры чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. Согласно сообщению на сайте федерации, временно отстранены двукратный чемпион мира и Европы, бронзовый олимпийский призер Руслан Албегов; двукратные чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира Давид Беджанян и Олег Чен, чемпионка мира и Европы Тина Туриева, призер чемпионата Европы Егор Климонов.
Срок действия дисквалификации каждого из этих спортсменов отсчитывается с 12 августа 2019 года. Как отмечается в заявлении, если будет установлено, что спортсмен не нарушал антидопинговые правила, соответствующее решение также будет опубликовано.
"IWF сожалеет об этих выявленных случаях употребления допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Мы без всякого удовлетворения отмечаем, что тяжелая атлетика была далеко не единственным видом спорта, который пострадал от нарушений, выявленных в России осведомителями, СМИ и Всемирным антидопинговым агентством", - сказал глава IWF Тамаш Аян.
В конце апреля стало известно, что пробы из московской антидопинговой лаборатории были переданы Всемирному антидопинговому агентству. Они были доставлены для изучения в одну из аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством лабораторий за пределами России. Впоследствии данные передавались в международные спортивные федерации.
Ранее из-за допингового скандала сборная России по тяжелой атлетике была отстранена от участив в Олимпиаде-2016.