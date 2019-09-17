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В Китае представили талисманы Олимпиады и Паралимпиады-2022

19:50 17.09.2019

Оргкомитет Олимпийских игр  2022 года представил официальный талисман зимних состязаний, которые пройдут в Пекине. Им стала панда в ледяном костюме и с золотым сердцем. 

Фото: Beijing 2022, Twitter

Зовут панду Бин Дунь-дунь. По задумке организаторов, она олицетворяет несгибаемый олимпийский дух.

Талисманом Паралимпиады стал традиционный китайский фонарик Сюэ Жун-жун. Как говорят в Поднебесной, это символ чистоты зимних видов спорта, сообщает телеканал "Звезда".

Зимние Олимпийские игры в 2022 году пройдут в феврале, а Паралимпиада - в марте.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры
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