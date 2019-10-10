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В России могут разрешить религиозные обряды во время спортивных мероприятий

18:11 10.10.2019
Фото с сайта duma.gov.ru
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Депутаты Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»), Рима Баталова («Единая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Александр Терентьев («Справедливая Россия») и Сергей Гаврилов (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, который, в случае его принятия, позволит проводить во время спортивных мероприятий религиозные обряды.

В документе отмечается, что «религиозные обряды и церемонии могут проводиться в спортивных сооружениях по просьбам участников физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий в помещениях, специально определяемых организаторами данных мероприятий для таких целей. Указанные помещения определяются организаторами физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий исходя из наличия и в пределах возможностей, предоставляемых собственниками, пользователями объектов спорта организаторам таких мероприятий по использованию помещений в спортивных сооружениях».

Авторы законопроекта полагают, что на международных спортивных мероприятиях, а также на мероприятиях, проводящихся в России, людям необходимо предоставить возможность удовлетворять свои духовные потребности, сообщает агентство «Москва».

Темы: Религия и прогресс, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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10.10.2019, 21:49
Гость: Евгений В

Всегда так бывает, чем больше ханжества и цинизма, тем больше преступлений и вариантов коррупции. Как можно обкрадывать людей и молиться богу, разве это совместимо? Как совместимы пенсионная реформа, лживая возня вокруг ее и вера в бога? Что то это как то не вяжется с православием. Для молитв во всем Мире и во всех народах отведены специальные сооружения и места. В РФ власть превзошла сама себя, доказывая, что они все верующие, а значит являются родными народу России.
Заседания правительства, думы, президентского совета и все форумы, конгрессы, заседания, прямые линии тоже пора начинать с молитв и обрядов.
А выступления "звезд" эстрады? Забыли?
10.10.2019, 21:14
Гость: !

А что их запрещали?
10.10.2019, 20:39
Гость: не вспоминайте Бога в суе

все духовные дела совершаются накануне важных событий, в том числе и личного характера. даже перед великими праздниками батюшки рекомендуют прихожанам исповедаться и причаститься заранее, чтобы в праздничные дни не было столпотворения. священнослужители следят за правильным проведением ритуалов, им уже не до наших переживаний, разве что уделят немного внимания очень занятым. а обряды во время соревнований будут походить на язычество какое то.
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