В России могут разрешить религиозные обряды во время спортивных мероприятий

18:11

Депутаты Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»), Рима Баталова («Единая Россия»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Александр Терентьев («Справедливая Россия») и Сергей Гаврилов (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, который, в случае его принятия, позволит проводить во время спортивных мероприятий религиозные обряды.

В документе отмечается, что «религиозные обряды и церемонии могут проводиться в спортивных сооружениях по просьбам участников физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий в помещениях, специально определяемых организаторами данных мероприятий для таких целей. Указанные помещения определяются организаторами физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий исходя из наличия и в пределах возможностей, предоставляемых собственниками, пользователями объектов спорта организаторам таких мероприятий по использованию помещений в спортивных сооружениях».

Авторы законопроекта полагают, что на международных спортивных мероприятиях, а также на мероприятиях, проводящихся в России, людям необходимо предоставить возможность удовлетворять свои духовные потребности, сообщает агентство «Москва».