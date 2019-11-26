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Олимпийского чемпиона Илью Захарова отстранили за пропуск допинг-тестов

10:37 26.11.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Антидопинговая панель Международной федерации плавания (FINA) дисквалифицировала на 18 месяцев российского спортсмена Илью Захарова.

Как пояснил РИА Новости президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, атлет отстранен до мая 2021 года. В итоге спортсмен не сможет участвовать в летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Захаров не станет оспаривать решение в Спортивном арбитражном суде и завершит карьеру, добавил Власенко.

«За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины», — сказал глава российской федерации.

28-летний Илья Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Помимо этого, он шестикратный призер чемпионатов мира и 10-кратный чемпион Европы в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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