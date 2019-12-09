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Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

14:09 9.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

Таким образом, российские спортсмены в ближайшие четыре года не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Также Россия лишится права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Кроме того, российским госслужащими и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запретят посещать международные спортивные мероприятия в ближайшие четыре года.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течение 10 дней примет решение о том, согласно ли оно с санкциями ВАДА, пишет «Интерфакс». На их обжалование у России есть 21 день.

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд осталась недовольна столь мягким, по ее мнению, наказанием. Она призывала отстранить российских спортсменов от всех турниров полностью, включая выступления под нейтральным флагом.

«Я хотела таких санкций, которые нельзя было бы смягчить. Боюсь, этого наказания будет недостаточно. Мы должны наложить на Россию максимально суровые санкции. Мы обязаны это сделать ради чистых спортсменов», – сказала Хеллеланд.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить Россию права принимать международные турниры и участвовать в таковых на четыре года. В МОК поддержали подобные рекомендации. Возможные санкции грозят российской стороне из-за несоответствия между данными Московской антидопинговой лаборатории и информацией, имевшейся в распоряжении экспертов WADA.

Российские спортсмены уже лишались права выступать на Олимпиаде под флагом страны. Так, на Игры в Пхенчхане в 2018 году
поехала команда «олимпийских атлетов из России». Заявки спортсменов на участие рассматривались в индивидуальном порядке.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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09.12.2019, 17:11
Гость: с удовольствием

посмотрел, как сегодня на 1-м канале Шейнин по данному поводу бился в падучей !
09.12.2019, 17:10
Гость: Кот Мурр

Дед у тебя старческий маразм разыгрался?
Как они отключат,если только его с другим сырьём и могут продать,что-бы оставались на плаву их супер-яхты и куршавелили родные детишки в лондонах и парижах?
09.12.2019, 17:09
Гость: ну

не переживайте, они смогут освоить эти средства и без олимпиад.
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