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Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге

15:24 1.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Чемпионат мира по хоккею состоится в мае 2021 года в Минске и Риге, как и было запланировано изначально.

Напомним, существовала вероятность, что турнир будет сдвинут на год с возможным переносом в Швейцарию, однако страна отказалась от проведения чемпионата, сообщает «Прессбол» со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

В IIHF отметили, что Швейцарская федерация хоккея начала возвращать болельщикам билеты, а проект «Чемпионат мира по хоккею 2020 года в Цюрихе и Лозанне» окончательно закрыт.

Также отмечается, что предстоящий чемпионат, вероятнее всего, пройдет без игроков НХЛ. Это связано с тем, что игроки намерены начать новый сезон на два месяца позже обычного (в декабре), что приведет к сдвигу окончания регулярного чемпионата, который завершится, ориентировочно, не раньше июня.

Темы: Хоккей в мире, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 17:15
Гость: А что?

Беларусь- страна бохатая, может себе позволить. Побирушка постоит на паперти- и проведет.
01.05.2020, 16:10
Гость: Иван Иваныч

Там две арены. Шикарная в Минске и средняя в Риге. Может зватит проводить бедные чемпионаты. Никогда не забуду ЧМ в Швейцарии в 2009 году, когда играли в каких- то допотопных сараях, где не справлялась система кондиционирования и лёд превращался в кисель к третьему периоду. Что удручало и сказалось на зрелищности. Комбинации не проходили. Длинный пас мог застрять просто посередине и командная скорость падала. Бег в мешках. Правда мы тогда выиграли этот чемп.
01.05.2020, 15:54
Гость: За что бы не взялся "град на холме",

обязательно извратит и уничтожит изначальный смысл, пытаясь превратить в большой бизнес.
Разве СПОРТ политика?
По замыслу Пьера Де Кубертена - это спорт, а не политика!
Англосаксы уничтожили смысл спорта, превратив этот балаган в политику и большие деньги, организовав современную форму работорговли.
Как кто-то пошутил, "Футбол - зрелище, когда настоящие долларовые миллионеры гоняют мяч по полю".
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