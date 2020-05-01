Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге

15:24

Чемпионат мира по хоккею состоится в мае 2021 года в Минске и Риге, как и было запланировано изначально.

Напомним, существовала вероятность, что турнир будет сдвинут на год с возможным переносом в Швейцарию, однако страна отказалась от проведения чемпионата, сообщает «Прессбол» со ссылкой на Международную федерацию хоккея (IIHF).

В IIHF отметили, что Швейцарская федерация хоккея начала возвращать болельщикам билеты, а проект «Чемпионат мира по хоккею 2020 года в Цюрихе и Лозанне» окончательно закрыт.

Также отмечается, что предстоящий чемпионат, вероятнее всего, пройдет без игроков НХЛ. Это связано с тем, что игроки намерены начать новый сезон на два месяца позже обычного (в декабре), что приведет к сдвигу окончания регулярного чемпионата, который завершится, ориентировочно, не раньше июня.