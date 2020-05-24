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Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 в России

12:37 24.05.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Футболист национальной команды Франции продал на аукционе золотую медаль чемпионата мира 2018 года за € 66 тыс.

Имя игрока не разглашается. 

Также на аукционе продали золотые медали чемпионата мира 1994 года и чемпионата мира 2002 года, выигранные Бразилией. За них было выручено € 44 тыс. и € 46 тыс. соответственно, сообщает издание "Чемпионат".

Чемпионат мира 2018 года состоялся в России. Сборная Франции в финале турнира обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2. 

Темы: События в мире футбола, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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24.05.2020, 18:37
Гость: ABCD

Раз даже такие "элитные" люди продают свои престижные награды в не бедных странах, то что говорить о простых людях которым нечего продать сейчас, когда все скрывают факт того, что в мире началась по сути новая фаза глобального экономического кризиса. И похоже злой вирус был нужен "элитам" что бы скрыть и размазать эффект от начала нового кризиса.
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