Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 в России

12:37

Футболист национальной команды Франции продал на аукционе золотую медаль чемпионата мира 2018 года за € 66 тыс.

Имя игрока не разглашается.

Также на аукционе продали золотые медали чемпионата мира 1994 года и чемпионата мира 2002 года, выигранные Бразилией. За них было выручено € 44 тыс. и € 46 тыс. соответственно, сообщает издание "Чемпионат".

Чемпионат мира 2018 года состоялся в России. Сборная Франции в финале турнира обыграла национальную команду Хорватии со счётом 4:2.