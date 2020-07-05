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6 пилотов «Формулы-1» не встали на колено в знак протеста против расизма

19:38 5.07.2020
Стоп-кадр из видео

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни черных важны). Среди них — российский пилот Alfa Tauri Даниил Квят.

При этом все вышли в футболках с надписью «End racism». Пилоты Red Bull и Ferrari Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, которые не встали на колено, объяснили, что поддерживают саму борьбу с расизмом.

Макс Ферстаппен из «Ред Бул» написал в Twitter, что у каждого есть право выражать себя «в любое время и так, как им удобно». «Я не встану сегодня на колено, но буду уважать и поддерживать личный выбор, который сделает каждый гонщик»,— написал пилот.

Шарль Леклер из «Феррари» считает, что важно поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые «могут противоречиво рассматриваться в некоторых странах». «Я не встану на колено, но это не означает, что я меньше привержен борьбе с расизмом, чем другие»,— приводит его цитату из Twitter «Коммерсант».

Темы: Этапы соревнований и гонщики «Формулы-1»
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Комментарии читателей
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05.07.2020, 23:51
Гость: Да все просто как 3 копейки--

Чёрный расизм идет на смену белому (которого давно след простыл).
Вот суть этих спектаклей.
05.07.2020, 23:47
Гость: Макар

,,Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов, Дзержинский - русские крестьяне???,,
Нет, они не крестьяне, они лучше.
05.07.2020, 23:42
Гость: Реалло

А кстати,есть выдающиеся гонщики чернозадые ?что-то не припомню :)там мозги надо иметь.
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