6 пилотов «Формулы-1» не встали на колено в знак протеста против расизма

19:38

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни черных важны). Среди них — российский пилот Alfa Tauri Даниил Квят.

При этом все вышли в футболках с надписью «End racism». Пилоты Red Bull и Ferrari Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, которые не встали на колено, объяснили, что поддерживают саму борьбу с расизмом.

Макс Ферстаппен из «Ред Бул» написал в Twitter, что у каждого есть право выражать себя «в любое время и так, как им удобно». «Я не встану сегодня на колено, но буду уважать и поддерживать личный выбор, который сделает каждый гонщик»,— написал пилот.

Шарль Леклер из «Феррари» считает, что важно поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые «могут противоречиво рассматриваться в некоторых странах». «Я не встану на колено, но это не означает, что я меньше привержен борьбе с расизмом, чем другие»,— приводит его цитату из Twitter «Коммерсант».