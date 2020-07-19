«Здесь ловить нечего»: российский легкоатлет будет выступать за Белоруссию

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Рекордсмен мира среди юношей в прыжках с шестом 16-летний Матвей Волков рассказал о причинах смены спортивного гражданства. Волков будет выступать за Белоруссию.

«Это моё будущее. А здесь ловить нечего. Жалко, что все друзья и родственники остаются в Иркутске. В остальном принимаю это как данность. Так сейчас нужно. Поехал бы туда, куда сказали родители. Они решили, что нужно в Минск. Окей. Им виднее. Переезжаем по полной. Квартиру будем сдавать или продавать. Поедем в Минск на машине, чтобы там был транспорт.

Не хочу быть привязанным к какой-то одной стране. Хочу быть гражданином мира. Мне нравится путешествовать. Считаю, территориальные границы не имеют принципиального значения. А что касается заработка, существует не только господдержка. Главный источник дохода топ-спортсмена — соревнования и личные контракты. И да, у меня будет двойное гражданство», — заявил Волков.

Спортсмен также выразил мнение, что его примеру последуют другие соотечественники.

«Я люблю места, где вырос, родственников, друзей, живописную природу, Байкал. Но у меня есть цель, и если другого варианта мне не оставляют, готов многим пожертвовать. Если просто смирюсь с нынешней безысходностью, мне будет просто неудобно перед людьми, которые в меня верят. Спортсмен прыгает и делает шоу ради людей. И я могу подарить самым разным людям много эмоций. Надо это делать, а не ждать у моря погоды. Думаю, в какой-то степени могу послужить примером коллегам-соотечественникам. Это только начало. Думаю, скоро будут новые случаи переходов легкоатлетов из России в другие страны», — заявил Волкова изданию Спорт-Экспресс.