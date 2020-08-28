US Open 2020: трудности проведения и фавориты соревнований

19:43

Теннисный US Open 2020 должен был стать турниром "Большого шлема" с порядковым номером четыре. Смешал все спортивные мероприятия планеты коронавирус. Из-за пандемии пришлось полностью отменить "Уимблдон", а французы договорились все-таки провести "Ролан Гаррос" поздней осенью.

Через несколько дней стартует первый за семь с небольшим месяцев крупный теннисный мейджор. Организаторы провели колоссальную работу по привлечению игроков. Практически с каждым теннисистом были проведены беседы о мерах безопасности на турнире.

Организаторы приняли успешный опыт баскетболистов НБА с устройством, так называемого "пузыря" - безопасной зоны проживания полностью очищенной от вируса. В регламенте турнира случились самые значительные изменения в истории. Отменены абсолютно все типы соревнований, кроме одиночной основной сетки у мужчин и женщин.

Зрители не увидят:

квалификацию;

микст;

матчи легенд;

поединки юниоров.

К сожалению, пришлось полностью отказаться от идеи пустить любителей тенниса на трибуны. Как пройдет турнир, узнаем уже очень скоро. Кто же претендует на победу?

Фавориты



Мужчины



Непопадание в финал состязания Новака Джоковича будет расценено как громкая сенсация. Первый номер теннисного рейтинга является безусловным фаворитом. Новак в этом году уже успел забрать один "шлем" в Открытом Чепионате Австралии по теннису. Теперь ему нужно завоевывать US Open, чтобы продолжить погоню за Надалем по количеству выигранных титулов.

Стоит учитывать, что от участия в состязании оказались 14 игроков из топ-100. Главная потеря - Надаль. Он признался, что страшится коронавируса и не сможет полностью выложиться на корте.

Среди российских теннисистов шансы на победу имеет Даниил Медведев. Спортсмен получил высокий посев, но проблемную сетку. В его половине находится Джокович, что обещает жаркий полуфинал.

Женщины



Потери среди участниц-женщин выглядят еще более обескураживающе. Организаторы не смогли уговорить первый номер рейтинга Эшли Барти. Под благовидным предлогом сошла с дистанции Бьянка Андрееску, которая праздновала викторию на US Open в прошлом году.

Наибольшее предпочтение эксперты отдают Серене Уильямс. После рождения дочери Серена давно приступила к тренировкам и находится в очень хорошей спортивной форме. Конкуренцию ей составят Виктория Азаренко и Татьяна Мария.

Одним из важных событий станет возвращение Ким. Удивительно, но Клейстерс вновь решила покорить US Open в 37 летнем возрасте.