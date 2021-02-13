Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

19:37 13.02.2021

Победитель Олимпийских игр-1960 в тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщил российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.

Власов (в центре) на пьедестале на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Фото с сайта ru.wikipedia.org

"Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек", - написал Кокляев в инстаграме.

"Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом", - рассказал ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Юрий Власов представлял тяжелый вес. Помимо золота Игр-1960 в Риме, он стал обладателем серебряной медали ОИ-1964 в Токио. Также он выиграл четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы, напоминает "Интерфакс".

После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. Был народным депутатом СССР с 1989 по 1991 год. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.