Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Победитель Олимпийских игр-1960 в тяжелой атлетике Юрий Власов скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщил российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.

Власов (в центре) на пьедестале на Олимпийских играх 1960 года в Риме. Фото с сайта ru.wikipedia.org

"Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек", - написал Кокляев в инстаграме.

"Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом", - рассказал ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Юрий Власов представлял тяжелый вес. Помимо золота Игр-1960 в Риме, он стал обладателем серебряной медали ОИ-1964 в Токио. Также он выиграл четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы, напоминает "Интерфакс".

После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. Был народным депутатом СССР с 1989 по 1991 год. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.02.2021, 22:33
    Гость: Беглый

    Редакции КМ РУ.
    Откровенно спасибо ваи за то, что помните.
    Этл человек легенда
    Таких Болше не будет

  2. 13.02.2021, 21:47
    Гость: Великому Спортсмену Юрию Власову!

    Вечная память! Царство небесное!Земля пухом!
    --
    Александр из Берлина

  3. 13.02.2021, 21:33
    Гость: М.Ю. Лермонтов

    — Да, были люди в наше время,
    Не то, что нынешнее племя:
    Богатыри — не вы!

  4. 13.02.2021, 21:31
    Гость: Ю.Власов:

    После окончания спортивной карьеры стал писателем.Наиболее монументальное произведение в творчестве Власова — трёхтомник «Огненный крест», жанр которого определён автором как «историческая исповедь». Власов рассказывал, что идея написать роман о революции появилась у него в 1959 году, и тогда же он начал собирать материалы. С 1978 года Власов перенёс несколько операций на позвоночнике; после тяжёлой операции 1983 года он приступил к созданию целостного текста. В 1991—1992 годах вышло двухтомное издание, в которое не вошло около трети написанного материала; в 1993 году вышло трёхтомное издание. В этой трилогии Власов делает вывод о тождестве ленинизма и фашизма и противопоставляет христианскую нравственность большевизму

  5. 13.02.2021, 21:27
    Гость: Гражданин

    Легенда и Символ!.. Необыкновенное сочетание силы, мужественности, воли и интеллекта! Очень печально! Земля ему пухом и вечная память! Таке люди - гордость и слава и Советского Союза, и России!..

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