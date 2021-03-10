Хоккей сегодня. История и правила.

15:51 10.03.2021

Хоккей – один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день

Это спортивная игра, смысл которой заключается в противоборстве двух команд на льду. Игроки экипированы клюшками и коньками, специальной амуницией (шлем, визор, раковина, щитки, нагрудник, перчатки-краги, капа, шорты, ошейник, свитер, гамаши). Они передают шайбу, стремясь забить в команду соперника ее как можно больше раз.



История возникновения хоккея

Не все знали, что история хоккея – тема, которая подвергается обсуждению так, что до сих пор нет четкого ответа где зародился этот вид спорта. Традиционно считалось, что хоккей зародился в Канаде в городе Монреаль, однако на сегодняшний момент есть информация, что он зародился либо в Кингстоне (Онтарио), либо в Уиндсоре (Новая Шотландия). Интересный факт – на картинах Северного Возрождения (16 век), конкретно в голландской живописи, встречаются гравюры, изображающие людей, играющих на льду. Это заставляет задуматься… Но тем не менее, все равно принято считать, что современный хоккей зародился в Канаде. Как только не извращались люди: играли в хоккей на траве, ворот как таковых не было, потому что сетку начали использовать только в начале двадцатого века. Только в 1904 году появилась профессиональная хоккейная команда, после чего, этим видом спорта заинтересовалась европейская часть мира. Лишь в 1917 году появилась Национальная хоккейная лига (НХЛ), которая объединила хоккейные клубы США и Канады. В России хоккей зародился 22 декабря 1946 года, когда в таких городах, как Москва, Ленинград, Архангельск, Рига, был проведен чемпионат СССР по хоккею с шайбой.

Правила игры



Как вы можете понять, архаичный хоккей отличается от современного, поэтому то, что было, уже является неактуальной информацией. Поговорим про то, какой хоккей сегодня. Во-первых, матч длится около 1,5 часов и состоит из 3 периодов (20 минут), естественно, между периодами существуют перерывы по 15 минут. Если происходит ничья, то назначают дополнительный период – овертайм. Если же и овертайм не помог, то пробиваются буллиты (штрафные броски). В состав команды входит 20-25 человек от команды, однако точное количество игроков обычно прописывается в регламенте определенного турнира. Смена игроков не возбраняется, и обычно происходит в паузах, но бывает и во время игры. Судейство – это довольно сложная тема, если кратко, то в судейскую команду входят около 10 человек, и каждый из них выполняет конкретные функции. На поле всегда 3-4 человека из судейского состава: 2 главных судьи и 2 помощника. Игра заканчивается победой команды, набравшей максимальное количество очков.



На самом деле, хоккей – очень опасная игра, в которую играют только воистину отважные люди. Даже наблюдая на трибуне или дома за хоккейной игрой, уже становится волнительно, кипит кровь и повышается уровень адреналина. Это сложная игра, которая имеет ряд правил и нюансов, если вы хотите узнать больше по теме, читайте дополнительную информацию на сайте https://scores24.live/ru/ice-hockey